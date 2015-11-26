Первичную медицинскую помощь модернизируют в Приморье

Общественный совет партпроекта "Здоровое будущее" обсудил ключевые проблемы здравоохранения в крае

Общественный совет партпроекта "Здоровое будущее" обсудил ключевые проблемы здравоохранения в Приморском крае. Фото: пресс-служба партии ЕР

Программу по модернизации первичного звена здравоохранения разработают в 2020 году в Приморском крае. Об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения Тамара Курченко на заседании круглого стола, которое состоялось накануне во Владивостоке в рамках проекта партии "Единая Россия" "Здоровое будущее", при участии депутатов Госдумы Сергея Сопчука и Владимира Новикова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Как рассказала представитель департамента, первичная медицинская помощь является главным звеном здравоохранения региона. И на этом участке работы властями Приморского края с этого года делается немало: идет переоснащение детских поликлиник (поставлено 77 единиц нового медоборудования) и внедрение бережливых технологий, привлекаются молодые специалисты.

"Если раньше в год мы теряли в среднем по 30 врачей и в среднем 60 медработников, то по результатам 9 месяцев (2019 года – прим. ред.) мы привлекли уже девять врачей и 63 специалиста среднего звена. Считаю, что это неплохие результаты", — сказала Курченко.

При этом кадровый вопрос продолжает являться главной проблемой в первичном звене здравоохранения.

"Сегодня нам нужно привлечь как минимум 1,2 тысячи врачей и 1,9 тысячи работников среднего персонала", — уточнила замдиректора департамента здравоохранения.

В свою очередь ректор Тихоокеанского медицинского университета Валентин Шуматов сообщил, что в 2019 году ТГМУ принял на обучение более 300 студентов по целевому набору (63%).

"В этом году из 500 бюджетных мест 63% – это законтрактованные студенты, "целевики", — сказал Шуматов.

Предполагается, что учащиеся после получения дипломов придут работать в медучреждения, которые направили их на обучение в ТГМУ. Либо будут возвращать государству потраченные на их обучение средства. Как отметил Сергей Сопчук, соответствующий закон принят депутатами Государственной думы.

"В этом году Госдума приняла закон об ответственности студента "целевика", — сообщил Сопчук.

Участники дискуссии обсудили и другое ключевое направление оказания первичной медико-санитарной помощи – выездную форму работы врачей. В следующем году в Приморье появятся 10 передвижных мобильных комплексов, две бригады специалистов будут работать на выездах в населенных пунктах численностью менее 100 человек.

По-прежнему актуальной, учитывая низкую плотность населения на отдаленных территориях края, остается санавиация. В планах департамента здравоохранения – обустроить 29 вертолетных площадок в Приморском крае, на это предусмотрено 4,5 млн рублей.

Другая проблема, которую обсудили участники круглого стола, касается совместно-частного партнерства. По мнению регионального координатора партпроекта "Здоровое будущее", главного врача Приморского краевого перинатального центра Татьяны Курлеевой, частные организации, оказывающие медицинские услуги населению, должны нести ответственность за неверно поставленные диагнозы. Ведь сегодня сложилась парадоксальная ситуация – вина за ошибку врача частной клиники полностью ложится на поликлинику, к которой приписан пациент.

"Совместно-частное партнерство актуально, это замечательная вещь. Но предлагаю закрепить законодательно, чтобы частные организации тоже несли ответственность", — обратилась к депутатам Госдумы Татьяна Курлеева.

Среди предложений, которые поступили в ходе заседания, также отказ от монетизации льгот в пользу лекарственного обеспечения и утверждение нормативно-правовых актов по отраслевой системе оплаты труда с учетом требований, чтобы оклад составлял 55-65% от утвержденных сумм по дорожной карте.

Напомним, согласно поручению президента России Владимира Путина Минздрав приступил к модернизации первичного звена здравоохранения. Она затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах.