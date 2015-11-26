Антон Бибиков: Горожане всё чаще становятся нашими помощниками в наведении чистоты

Представитель мэрии рассказал о реальной экологической ситуации во Владивостоке и объяснил, почему экология – это современный тренд

Антон Бибиков. Фото: vlc.ru

Кто должен убирать пляжи и как избавиться от мусора на островах, насколько важна пропаганда идей экологии, в интервью ИА PrimaMedia рассказал начальник городского управления окружающей среды и природопользования Антон Бибиков.

– Антон Михайлович, начать хочется с уборки пляжей. Силами волонтеров этой осенью с прибрежных зон было убрано огромное количество мусора. Скажите, в чём особенность такой работы?

– Здесь есть два направления. Первое – это когда нет штормовых последствий, соответственно, должна проводиться плановая уборка. В таком случае администрация работает с арендаторами и собственниками земельных участков в береговой зоне. Следовательно, это работа специализированных служб, опять же, поддержка инициатив волонтерского движения. Но если мы говорим о неблагоприятных последствиях природных явлений, таких как циклоны, шторма, то здесь, извините, никто от природы не застрахован. Мероприятия по уборке пляжей после таких ситуаций – это уже ликвидация последствий.

– Продолжая тему береговых зон, скажите, насколько остра проблема с мусором на близлежащих островах и в чем сложность ликвидации мусора оттуда?

– Самый главный фактор в этой проблеме – как на островах, так и на материковой части – отсутствие у многих людей культуры. Это касается не только обращения с мусором, но и обращения с зелёными насаждениями. Это касается поддержания санитарного состояния нашего города. У определённых категорий граждан отсутствует культура отдыха. Уезжая, они не торопятся убрать за собой весь накопленный ими же мусор.

Конечно, людям нужно отдыхать, но отсюда вытекает проблема, которая особенно касается островных территорий – проблема сезонности отдыхающих. Дело в том, что число проживающих и отдыхающих разнится в десятки и даже сотни раз, в частности на острове Попова и на острове Рейнеке. К тому же, говоря об очистке островов от мусора, нельзя не учитывать транспортный вопрос. В силу особой логистики и нестабильной погоды мусор становится очень дорогим для вывоза, а объёмы в рекреационный сезон вырастают в разы.

– Какими рычагами воздействия пользуется администрация города в достижении экологических задач?

Мы проводим разъяснительные беседы, у нас есть сильные общественные, волонтёрские движения: "Остров мечты", "Раздельный сбор", "Акрополь", "Российское экологическое общество" – со всеми мы активно взаимодействуем. "Остров мечты", к примеру, ежегодно на протяжении нескольких лет вывозит с островов десятки тонн отходов. А ведь весь этот мусор, который приходится убирать, оставляют после себя на островах отдыхающие. Естественно, администрация оказывает поддержку таким организациям, и сейчас даже можно говорить, что экология — это тренд последних лет, экология становится наиболее важной повесткой развития государства и общества.



В мэрии считают, что "вопросы экологии — это наша с вами жизнь". Фото: vlc.ru

Здесь имеет большое значение одноименный национальный проект "Экология", принятый указом президента в прошлом году. Также мы усиливаем контроль за соблюдением административного законодательства в рамках работы административных комиссий, исполнение правил благоустройства – это первый момент. Второй момент – это создание соответствующей инфраструктуры: это урны, контейнерные площадки, взаимодействие с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами. Третий момент – это информационная работа, агитационные щиты, которые, кстати, наше управление ежегодно в городе выставляет. И, конечно, это сама административная работа, когда нарушителей привлекают к ответственности за сброс мусора в неустановленных местах. Все эти моменты касаются текущей работы.

Если говорить о среднесрочной и долгосрочной перспективе, то огромное значение имеет воспитательная работа с молодежью, со школьниками, со студентами, в целом с жителями города. Это просветительская образовательная работа по формированию экологической культуры у жителей Владивостока. Мы эту работу проводим. Безусловно, тот фундамент, который мы сейчас закладываем, должен стать прочным основанием для будущего нашего общества.

– Впереди колоссальный объем работы. Как со всем справиться?

– Уверяю вас, всё возможно. Уже с первого января войдет в русло полноценной работы региональный оператор по обращению с отходами. Он будет отвечать за весь цикл действий с твердыми коммунальными отходами, с момента их образования до конечного жизненного цикла отходов. Вы знаете о том, что у нас в стране идёт мусорная реформа. Её цель – полностью изменить отношение к отходам, как у тех, кто их собирает и утилизирует, так и у тех, кто их создает – то есть, у нас с вами. В некоторых субъектах уже вступила в силу данная реформа. Это говорит о больших ресурсах, которые государство направляет на охрану окружающей природной среды.



Участники экологического мероприятия во Владивостоке. Фото: vlc.ru

– Можно ли привлечь бизнес к уборке на добровольной основе?

– Инициатив, связанных с озеленением и уборкой территории, от общественных и частных организаций, а также и юридических лиц в последнее время поступает все больше. Это положительный момент. Также становится больше территорий. Это может прозвучать забавно, но порой мы сталкиваемся даже с тем, что масштабная акция с числом участников более 50 человек не может быть организована из-за отсутствия подходящей территории. Действительно, за последние годы большинство проблемных территорий в целом находятся в достойном виде. Становится чище. Конечно, есть проблемные места, но это те места, куда нужно отправлять специализированную технику по ликвидации отходов, а коллектив из 50 человек там был бы бесполезен.

Во Владивостоке есть крупные компании, которые ежегодно участвуют в акциях по уборке территорий, и мы всегда поддерживаем такие инициативы. Мы определяем территорию, предоставляем инвентарь, вывозим собранный мусор. Кстати, в нашем понимании субботник – это та же экологическая акция. Если говорить об общегородском субботнике, то это та инициатива, которая всегда поддерживается администрацией. Городские субботники у нас поддерживают и все управляющие компании Владивостока, которые ведут работу с жителями, помогают им в наведении чистоты вокруг своих домов. На очистку города всегда активно выходят коллективы школ и детских садов.

Мы не раз наблюдали ситуацию, когда на уборку собирались выйти 30 человек, но по итогу подключались жители соседних домов, просто неравнодушные люди, и взрослые и дети, что немаловажно. Более того, я лично не пропускаю ни одну акцию и всегда беру своих детей.

И ещё штрих к вашему вопросу. Специалисты управления охраны окружающей среды только за последние два месяца поддержали, а также организовали и провели 16 экологических акций, направленных на очистку территорий и высадку новых деревьев.

– Почему экологическая ситуация – это одна из важнейших тем современности?

Вопросы экологии нельзя не брать во внимание, потому что это наша с вами жизнь, это наш комфорт, это будущее всех поколений и планеты в целом. Задача администрации – объединять инициативную общественность, организации, объединять технические и организационные ресурсы, вести просветительскую работу, и мы всё это делаем. Администрация города и наше управление открыты в таких вопросах. И мы видим результат, сегодня всё больше горожан становятся нашими союзниками в деле наведения чистоты. И это здорово, потому что все мы, согласитесь, хотим жить в ухоженном, красивом и зелёном городе!