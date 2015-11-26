Первые выходные ноября в Приморье обойдутся без осадков

Однако температурный режим будет неустойчивым
Общество 16:37
Осень. Фото: ИА PrimaMedia

На праздничные выходные дни в Приморском крае погода в целом будет хорошей, без осадков, но температурный режим ожидается неустойчивым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Ближайшей ночью антициклон поспособствует выхолаживанию воздуха, и ночь станет морозной, −1…−7°С, в горных районах воздух может выхолодиться до −10°С. Теплее всего на южном побережье, 0…+5°С. Днем синоптическая ситуация снова изменится. Антициклон отступит, а над Приморским краем станет смещаться малоактивный атмосферный фронт. Осадков он не вызовет, но с ним придёт более тёплая воздушная масса, максимальные температуры повысятся на 2–4 градуса, +8…+13°С.

В воскресенье повеет осенней прохладой. За фронтом на Приморье вторгнется гребень холодного сибирского антициклона, что приведёт к очередному похолоданию. Температурный фон станет на 2–5 градусов ниже, чем был в субботу.

Следующая ночь останется холодной, морозы усилятся. Днём 4 ноября антициклон начнет ослабевать и займет более южное положение, тропосферная ложбина холода уйдёт на восток, в Приморье придёт более тёплый воздух, и начнётся потепление.

Во Владивостоке в ближайшие выходные погода малооблачная и без осадков. Ночь на субботу прохладная, +1…+4°С. День умеренно теплый, +9…+12°С. В воскресенье погода станет менее комфортной: сильный северо-западный ветер и холодно, температурный фон понизится на 5–6 градусов. Ночью слабо отрицательные температуры, −1…−3°С, днем не выше +3…+6°С. В праздничный день ветер стихнет, и потеплеет.


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