Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию

"Куда она заливает?": курьёзный случай с автоледи вызвал смех у горожан. Фото: pixabay.com

В социальной сети nn_vladivostok появилось забавное видео, где автоледи пытается заправить машину, но делает это не совсем традиционным образом.

Случай произошел на одной из АЗС города, на видео видно, как девушка вставляет пистолет не в бензобак. Со слов очевидцев, она открыла капот и вставила туда пистолет, после чего пошла расплачиваться за топливо.

"Куда она заливает бензин?" — со смехом задается вопросом автор.

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию.

В коробку заливает! Что не в курсе?! Попробуйте! Машина летает, просто сказка!

Остановите мой смех, прошу!