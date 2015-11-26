Фестиваль народного танца собрал в Артеме более 300 участников

На сцену Дворца культуры угольщиков вышли 22 творческих коллектива
Общество 18:41
Фестиваль народного танца собрал в Артеме более 300 участников. Фото: Дмитрий Кучма

Городской Фестиваль народного танца прошёл накануне Дня народного единства в Артёмовском городском округе. В нем приняли участие 22 творческих коллектива. На сцену Дворца культуры угольщиков вышли таланты из Владивостока, Раздольного, Фокино, Партизанска и, конечно, Артема, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

Открыл гала-концерт артемовский заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края Образцовый хореографический ансамбль "Сияние". Затем на сцену вышел коллектив из Владивостока – танцевальный ансамбль "Вихрь" с танцем "Мульт-хоровод". Следующие участники фестиваля выступили с русскими народными, индийскими, белорусскими, испанскими танцами. Не обошлось на сцене без современной хореографии. А ансамбль корейского танца "Чхильсон" из Артёма продемонстрировал "Танец с барабанами".

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После красочного представления на сцену вышел глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев. Он отметил, что, учитывая большой интерес к праздничному мероприятию как со стороны участников, так и зрителей, планируется сделать фестиваль народного танца, который на протяжении многих лет проходит в Артеме, еще более масштабным, преобразовать его и проводить на нашей территории фестиваль народных культур, куда вошли бы не только танцы, но вокал, презентации национальных общественных объединений. "Уверен, что общая ответственность за судьбу страны, родного города поможет справиться со многими проблемами нашего времени.  Давайте будем помнить, что именно в народном единстве – залог нашего достойного настоящего и уверенного будущего", — добавил Александр Авдеев. Он поздравил всех с наступающим праздником Днем народного единства и поблагодарил участников за красочное представление. Участников фестиваля и зрителей поздравил с предстоящим праздником депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Вместе они вручили награды лауреатам и специальные призы.

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Гран-при 14-го Фестиваля народного танца получил заслуженный коллектив Приморского края народный ансамбль танца "Вихрь", г. Владивосток. В номинации "За лучший стилизованный костюм" награды получили: образцовый хореографический ансамбль "Фрески", "Детская школа искусств № 1", хореографический ансамбль "Жемчужина Приморья", Дворец культуры угольщиков. В номинации "За Сохранение традиций" наградили Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Приморского края" Образцовый хореографический ансамбль "Сияние". Номинации "Самый юный участник фестиваля" выиграли Маша Серёгина– участница Детского самодеятельного танцевального коллектива "Фантазия", Василиса Задорина– участница Русского народного  ансамбля "Жар-птица",

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