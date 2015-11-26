Татьяна Шлеина: новый проект станет изюминкой Владивостока

Куратор программы формирования комфортной городской среды - о том, какие обновления ждут столицу ДФО в ближайшем будущем

Под Золотым мостом появится видовая площадка с амфитеатром. Фото: ИА PrimaMedia

Где появятся новые места для отдыха и досуга, как для них выбирается территория, а также как любой житель Владивостока может, не вставая с дивана, влиять на благоустройство города рассказала ИА PrimaMedia начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территории управления градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шлеина.

– Татьяна Григорьевна, расскажите, какой путь был проделан почти за три года существования программы формирования комфортной городской среды?

– Программа по формированию комфортной городской среды у нас реализуется с 2017 года. Именно тогда был создан сквер Ощепкова в районе набережной Цесаревича, отремонтирована ландшафтно-парковая зона ДВФУ и сделан ремонт на улице Набережной в районе кинотеатра "Океан", где заменили бордюры и заасфальтировали дорогу.

В 2018 году по результатам голосования жителей города был определен ряд территорий, которые планировалось благоустроить. Это сквер Пушкина, территория Дворца детского творчества, а также туалет на Спортивной набережной. Все эти три проекта были реализованы.

В этом году в список также вошли три объекта. Работы по ремонту сквера адмирала Невельского ведутся прямо сейчас. Сквер в районе улиц Русской и Енисейской практически завершен, мы готовимся к приёмке. Также заключен контракт на строительство сквера в районе улицы Черемуховой, и мы надеемся до конца года выполнить эту задачу. В целом, если брать скверы, парки и бульвары, то по городу находится порядка 95 таких объектов. Из них люди сами выбирают те, которые нуждаются в благоустройстве, капитальном ремонте или реконструкции в первую очередь.

Благоустройство Пушкинского сквера. Фото: ИА PrimaMedia Благоустройство Пушкинского сквера. Фото: ИА PrimaMedia Благоустройство Пушкинского сквера. Фото: ИА PrimaMedia Благоустройство Пушкинского сквера. Фото: ИА PrimaMedia Благоустройство Пушкинского сквера. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

– В чем суть программы по формированию комфортной городской среды и неужели без нее нельзя строить парки и скверы?

– Это национальный проект, реализуемый по всей территории России. Повторюсь, он стартовал в 2017 году. Мы, конечно, подхватили эту волну и активно реализуем во Владивостоке. Суть в том, что самостоятельно город не смог бы справиться финансово с этими задачами. Благодаря этому проекту мы получаем поддержку из федерального и краевого бюджета, причем солидную. Конечно, какие-то работы по благоустройству территорий проходили бы, но в таком масштабе.

— А вы используете опыт других городов?

— Конечно, для нас, как и для всей страны, хороший пример – это Москва, где благоустройство осуществляется в огромных масштабах, и где используют современные проекты. В частности, проводится реновация территорий, когда, например, из промышленной зоны образуется парк для отдыха. Естественно, опыт Москвы интересен и для нас. Санкт-Петербург и Новосибирск тоже являются городами лидерами по осуществлению этой программы.

Кстати, московской фирмой "Стрелка" были разработаны и подарены нам дизайн проекты для набережной Цесаревича, Берега здоровья, территории пляжа "Юбилейный". Эти проекты отвечают всем требованиям качества, они комфортны, они красивы и интересны, такие места хочется посетить.

– Расскажите подробнее, как именно выбираются места для благоустройства?

– Это сложный процесс, но выбираются они с учетом мнения граждан. Это основное требование федерального проекта. Жителям предлагалось сначала отобрать варианты, направить нам дизайн проекты в случае, если такие были подготовлены. Среди них выбирались лучшие, проводилось голосование, и на основе полученного рейтинга определялись победители. Для организации рейтингового голосования определяются участки, устанавливаются урны, печатаются бюллетени. Голосование проводится и на специальном сайте в Интернете, — все серьезно.

– То есть в этом году голосование уже прошло?

– Да, на следующий, 2020 год, уже прошло голосование. Победила территория на Светланской 147 — так называемый сквер Дружбы, или Крымский сквер, который находится напротив стадиона "Авангард". Второе место занял сквер Игнатьева на Океанском проспекте, затем территории на улицах Ульяновская, Лермонтова, Тунгусская и Надибаидзе.

Процесс выбора мест – это важная, но малая часть всей работы. После нее должен быть создан дизайн-проект, затем разрабатывается проектная документация, для которой есть соответствующие нормы. Дальше идет воплощение проекта в жизнь. Нельзя не учитывать, что все облагороженные территории нужно обслуживать, ухаживать за ними. Этим занимаются городские службы.

– Как должна выглядеть благоустроенная территория в современном мире?

– В первую очередь, должна быть пешеходная доступность, удобные тротуары, адаптированные в том числе для маломобильных людей, озеленение. Благоустроенная территория должна иметь определенный набор элементов: лавочки, урны, дорожки, теневые навесы, освещение, видеонаблюдение. Но вот если говорить о дизайне — свои особенности, конечно, должны быть в каждом отдельном проекте.

– Какие проекты планируются в будущем? Есть среди них что-то особенное?

– В планах – продолжение благоустройства большой площадки под Золотым мостом, где уже создан сквер Пушкина. На втором этапе там планируется создать своего рода . Есть идея проектором транслировать различные фильмы прямо на плоскость опоры моста. Этот проект обещает стать изюминкой города. Также планируется облагораживание Тропы здоровья, так как это ключевой объект для города Владивостока, всё-таки это формирование единой набережной и беспрерывного пешеходного пространства вдоль Амурского залива, включая велодорожку. Тропа разделена на три участка: от Токаревской кошки до пляжа "Юбилейный", от спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасный и часть территории Второй Речки вплоть до Татарской улицы.

Компания "Стрелка" уже разработала концепцию второго участка, то есть от "Олимпийца" до Кунгасного. Дизайнеры уделили много внимания созданию качественного и комфортного общественного пляжа, так как подобной территории в центральной части города фактически нет.

Ближе к спорткомплексу "Олимпиец" планируется создание аллеи спортсменов, это предложение поступило от краевого департамента спорта и от думы города. Есть идея там же обустроить площадку для экстремальных видов спорта, создать также детские площадки для разных возрастов. В принципе, территория многосложная, интересная, поэтому и наполнение ее будет всесторонним, чтобы удовлетворять потребности в отдыхе разных слоев граждан.

– Как часто вы получаете положительные отзывы жителей Владивостока?

– Специально положительные отзывы мы, конечно, не ждем. Но то, что жители и гости города пользуются результатами наших трудов, уже говорит о положительной оценке. Мы же все это делаем ради людей.