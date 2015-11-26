Все мероприятия выполняются строго в соответствии с планами

Заместитель министра энергетики РФ оценил готовность дальневосточных энергетиков к зиме. Фото: пресс-служба ДГК

Руководители АО "Дальневосточная генерирующая компания" приняли участие в совещании, которое провел на территории Хабаровской ТЭЦ-1 заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Хабаровск и Биробиджан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Прежде, чем начать совещание, Евгений Грабчак осмотрел площадку для строительства будущей Хабаровской ТЭЦ-4, примыкающей к действующей Хабаровской ТЭЦ-1. Во время совещания представители дальневосточных энергокомпаний (АО "ДГК", АО "ДРСК") рассказали о ходе подготовки и о начале отопительного сезона 2019-2020 гг.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ДГК" Евгений Брылёв доложил заместителю министра о готовности Дальневосточной генерирующей компании к зиме:

"Филиалы в соответствии с графиками завершают годовую ремонтную программу, запасы топлива на всех ТЭЦ и ГРЭС соответствуют нормативам".

Директор Хабаровского филиала ДРСК Николай Гусев доложил о готовности энергообъектов к несению максимума нагрузок, о чем свидетельствует максимальный индекс готовности к отопительному сезону.

"В ДРСК также нет отставаний от графика выполнения ремонтной кампании, все мероприятия выполняются строго в соответствии с планами", — отметил он.

В ходе совещания энергетики обсудили с представителем Минэнерго актуальные и проблемные вопросы, касающиеся дальнейшего развития дальневосточных энергокомпаний, ее проектов.

Завершая совещание, Евгений Грабчак пожелал энергетикам безаварийного прохождения отопительного сезона и теплой зимы.