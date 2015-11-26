Новая охраняемая территория занимает площадь 82 517,2 гектаров

Тигр обходит владения_фотоловушка WWF России. Фото: предоставлено WWF России

Новая охраняемая территория появилась у тигров и леопардов Приморья. 31 октября 2019 при поддержке WWF России в Приморье создан заказник регионального значения "Комиссаровский" площадью 82 517,2 гектаров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе WWF России.

"Медленно, но верно мы собираем бриллианты в корону из ООПТ для сохранения тигра, леопарда и многострадальной природы в целом. В резолюцию первого международного симпозиума по сохранению дальневосточного леопарда, проходившего во Владивостоке более 20 лет назад была включена рекомендация о создании трансграничной заповедной территории, чтобы сохранить вид, ареал которого будет расширяться. Заказник расположен на ключевой для тигра и леопарда территории. Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно, – комментирует событие руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. – А в соседнем Полтавском заказнике, где WWF проводит мониторинг уже более десяти лет, постоянно обитают 3–4 тигра и 4–5 леопардов".

Заказник создан постановлением администрации Приморского края в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае до 2030 года, а также Схемой территориального планирования Приморского края. В границах заказника находятся четыре памятника природы: "Грушевая падь", "Сосновая роща", "Падь Черёмуховая", "Голубичник". Богатые реликтами маньчжурской флоры широколиственные, кедрово-широколиственные и хвойные леса, крупные участки лесостепей, которые в Приморье сохранились только в бассейне Комиссаровки, приютили 16 видов, занесенных в Красную книгу МСОП, 26 видов Красной книги Российской Федерации, 23 вида из Красной книги Приморского края.



Карта заказника Комиссаровский. Фото: предоставлено WWF России

"С запада к заказнику прилегают два китайских природоохранных резервата: государственный природный заповедник "Фэнхуаншань" и уездный природный заповедник "Няоциншань". Там уже ведется работа по сохранению биоразнообразия. Созданная в России ООПТ объединяет эти территории и выстраивает важнейший экологический коридор, который обеспечит возможность обмена видами между Россией и Китаем", – говорит старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Анна Сердюк.

Заказник сохраняет природные экосистемы; его режим не препятствует традиционно сложившемуся природопользованию местных жителей, большая часть которых живет за счет ресурсов природы. Запрет охоты в заказнике обеспечит воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, а запрет рубок леса позволит сохранить малонарушенные леса.

"Для того, чтобы заказник функционировал эффективно, департаменту нужно сделать немало: обозначить границы предупредительными и информационными знаками, поработать с местными жителями, оценить численность животных и создать систему мониторинга их численности, определить пути перехода редких кошек через государственную границу, осуществить комплекс биотехнических мероприятий, чтобы увеличить численность копытных, выполнить противопожарные мероприятий", – отмечает директор Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов.

Подготовка документов обоснования, экспедиции проводили специалисты ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Амурского филиала Всемирного фонда природы. Большую работу в создании заказника проделал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.