Жителю Приморья приглянулись молодые петухи

31-летний мужчина тайком пробирался на чужую территорию
Происшествия 10:23
31-летний мужчина тайком пробирался на чужую территорию. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Жительница города Спасск-Дальний в Приморье обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу молодых петухов на своей даче в Мельгуновке. Оперативникам недолго пришлось искать, куда исчезла птица, сообщает ИА PrimaMedia. 

Дачница держала 30 петухов в сарае, и семь из них исчезли в июле этого года. Тогда же хозяйка птица пришла в полицию.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена личность похитителя – соседа потерпевшей. 31-летний ранее судимый местный житель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Задержанный пояснил, что совершал кражу в два этапа, а украденную птицу съел. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, предусмотренное пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище)", — рассказали в пресс-службе отдела МВД по Ханкайскому району.  

К этому дню расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд. При этом подсудимый уже возместил причиненный ущерб: поработал у соседки помощником по хозяйству.  

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