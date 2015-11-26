На оживленном перекрестке в центре Владивостока погасли светофоры

Рискуя жизнью, пешеходы лавируют между машинами

Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia

На оживленном перекрестке у торгового центра "Изумруд Plaza" во Владивостоке возникла сложная ситуация. В субботу днем погасли все четыре светофора, что сказалось на движении машин и пешеходов, сообщает ИА PrimaMedia.

В выходной день с хорошей погодой во Владивостоке — не менее насыщенное движение, чем в будни. Но в таком многолюдном месте, как пересечение Океанского проспекта и улицы Семёновской, у горожан возникли препятствия. На этот час не работают все четыре светофора, при этом очевидцы сообщают об отсутствии ремонтных бригад и сотрудников ГИБДД.

"Страшно, но приходится перебегать. Я подождала, пока подойдет еще кто-нибудь, и только тогда мы пошли, человек семь — десять. Потому что знаю, как нагло ведут себя водители во Владивостоке — мало кто остановится и пропустит", — поделилась с корр. редакции студентка Ирина.

Она также удивилась, что после ремонта Океанского проспекта до сих пор не восстановили дорожную разметку для удобства тех, кто идет через перекресток по диагонали.

Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia 1 / 4

Обновление в 14.35

Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока, светофоры у "Изумруда" снова будут работать лишь после 16.00. Отключение связано с аварией на электросетях: сейчас поломку устраняют бригады МУП "ВПЭС".

Также нет электроэнергии в ряде домов на улицах Адмирала Фокина, Алеутская, Мордовцева, Набережная, Пологая, Семёновская, Фонтанная, Тигровая.