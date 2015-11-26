На оживленном перекрестке в центре Владивостока погасли светофоры

Рискуя жизнью, пешеходы лавируют между машинами
Общество 14:21
Сложная ситуация возникла на перекрестке у "Изумруда". Фото: Маргарита Долгова, ИА PrimaMedia

На оживленном перекрестке у торгового центра "Изумруд Plaza" во Владивостоке возникла сложная ситуация. В субботу днем погасли все четыре светофора, что сказалось на движении машин и пешеходов, сообщает ИА PrimaMedia. 

В выходной день с хорошей погодой во Владивостоке — не менее насыщенное движение, чем в будни. Но в таком многолюдном месте, как пересечение Океанского проспекта и улицы Семёновской, у горожан возникли препятствия. На этот час не работают все четыре светофора, при этом очевидцы сообщают об отсутствии ремонтных бригад и сотрудников ГИБДД. 

"Страшно, но приходится перебегать. Я подождала, пока подойдет еще кто-нибудь, и только тогда мы пошли, человек семь — десять. Потому что знаю, как нагло ведут себя водители во Владивостоке — мало кто остановится и пропустит", — поделилась с корр. редакции студентка Ирина.  

Она также удивилась, что после ремонта Океанского проспекта до сих пор не восстановили дорожную разметку для удобства тех, кто идет через перекресток по диагонали.    

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Обновление в 14.35

Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока, светофоры у "Изумруда" снова будут работать лишь после 16.00. Отключение связано с аварией на электросетях: сейчас поломку устраняют бригады МУП "ВПЭС". 

Также нет электроэнергии в ряде домов на улицах Адмирала Фокина, Алеутская, Мордовцева, Набережная, Пологая, Семёновская, Фонтанная, Тигровая.    

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