На оживленном перекрестке в центре Владивостока погасли светофоры

На оживленном перекрестке у торгового центра "Изумруд Plaza" во Владивостоке возникла сложная ситуация. В субботу днем погасли все четыре светофора, что сказалось на движении машин и пешеходов, сообщает ИА PrimaMedia.
В выходной день с хорошей погодой во Владивостоке — не менее насыщенное движение, чем в будни. Но в таком многолюдном месте, как пересечение Океанского проспекта и улицы Семёновской, у горожан возникли препятствия. На этот час не работают все четыре светофора, при этом очевидцы сообщают об отсутствии ремонтных бригад и сотрудников ГИБДД.
"Страшно, но приходится перебегать. Я подождала, пока подойдет еще кто-нибудь, и только тогда мы пошли, человек семь — десять. Потому что знаю, как нагло ведут себя водители во Владивостоке — мало кто остановится и пропустит", — поделилась с корр. редакции студентка Ирина.
Она также удивилась, что после ремонта Океанского проспекта до сих пор не восстановили дорожную разметку для удобства тех, кто идет через перекресток по диагонали.
Обновление в 14.35
Как пояснили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока, светофоры у "Изумруда" снова будут работать лишь после 16.00. Отключение связано с аварией на электросетях: сейчас поломку устраняют бригады МУП "ВПЭС".
Также нет электроэнергии в ряде домов на улицах Адмирала Фокина, Алеутская, Мордовцева, Набережная, Пологая, Семёновская, Фонтанная, Тигровая.