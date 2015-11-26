Две женщины за рулем столкнулись на дороге во Владивостоке

Гостью из Благовещенска с травмами увезли в больницу
Происшествия 18:35
ДТП на Днепровской. Фото: Пресс – служба ГИБДД Владивостока

На улице Днепровской в субботу днем столкнулись две "Тойоты". Одной из них управляла жительница Владивостока, другой — гостья из Благовещенска, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации пресс-службы ГИБДД Владивостока, 50-летняя женщина за рулем автомобиля "Тойота Раш" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем "Тойота Королла Аксио" под управлением 43-летней жительницы Благовещенска.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пассажир "Аксио".

Водитель "Раш" от прохождения медосвидетельствования отказалась. В отношении нее составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Позднее женщина, сославшись на плохое самочувствие, вызвала скорую помощь. Теперь в медучреждении проходит диагностические исследования.

Полицейские в свою очередь проводят проверку всех обстоятельств этого ДТП. 

ДТП на Днепровской

ДТП на Днепровской. Фото: Пресс – служба ГИБДД Владивостока

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