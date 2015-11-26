В результате взрыва жительница Владивостока осталась без пальца - подробности

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Происшествия 2 ноября, 23:55
Полиция ищет злоумышленников, подложивших опасный пакет. Фото: ИА PrimaMedia

Правоохранительные органы выясняют, кто и зачем подбросил во двор школы во Владивостоке пакет, из-за которого пострадала 61-летняя женщина. С места ЧП её увезла скорая помощь, а в больнице к этому часу уже прооперировали руку, сообщает ИА PrimaMedia. 

На улице 50 лет ВЛКСМ в субботу, 2 ноября, раздался взрыв. Как уточнили корр. редакции в пресс-службе краевого управления МВД, это случилось около 19.40. Во дворе школы, между учебным зданием и стадионом, женщина, по словам полицейских, "подняла  с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок".

В результате скорая увезла пострадавшую во Владивостокскую клиническую больницу №2 ("Тысячекочную"). Главный врач Вячеслав Глушко рассказал ИА PrimaMedia, что женщине только что прооперировали руку: обработали рану, при этом пришлось ампутировать один палец. Далее ее переведут в обычную палату, в реанимации нет необходимости.   

Сотрудники МВД проводят проверку. На месте происшествия в Первомайском районе Владивостока работает следственно-оперативная группа. Предположительно, это был взрыв петарды. О бомбе речь точно не идёт. 

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  взрывчатые вещества, МВД, Министерство внутренних дел РФ

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