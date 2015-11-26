"Моряки" прервали победную серию москвичей

"Адмирал" одержал волевую победу над "Спартаком" в Москве. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский "Адмирал" одержал волевую победу над "Спартаком" в Москве в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4. У "Спартака" прервалась серия из шести побед, "Адмирал" проиграл четыре предыдущих матча, сообщает ИА PrimaMedia.

На 72-й секунде матча хозяева открыли счет. Илья Зубов точной передачей нашел одинокого Артема Фёдорова и тот переправил шайбу в сетку ворот. Гол нисколько не смутил "моряков" и через 37 секунд москвичи получили шайбу в свои ворота. Константин Глазачев несколько раз бросал с пятака и сумел переиграть Гудачека, пишет пресс-служба клуба.

В дальнейшем команды старались играть без ляпов в обороне, но опасные моменты периодически возникали, но счет к перерыву так и не изменился.

После того, как на четвертой минуте второго периода Александр Осипов вывел "Адмирал" вперед, здорово подключившись к атаке, москвичи начали выпрашивать удаления буквально после каждого столкновения.

В итоге за первые 10 минут приморцы четырежды вынуждены были играть в меньшинстве. Имея на одного игрока меньше, дальневосточники ничего не позволили сделать противнику, а вот когда составы выровнялись пропустили дважды в течении 47 секунд. Вначале счет сравнял Котляревский, а затем Даугавиньш вывел хозяев вперед.

На третий период "Адмирал" выходил, как на последний бой, с одной целью победить. На седьмой минуте Александр Стрельцов сравнял счет, подставив клюшку под бросок Альмквиста.

Следом хозяева остались в меньшинстве и Денис Вихарев вновь вывел приморцев вперед. За полторы минуты до сирены хозяева сменили голкипера на шестого полевого, но "Адмирал" выстоял и победил.

Отметим, что "моряки" не могли победить "Спартак" с 8 октября 2016 года. После этого "Адмирал" проиграл "Спартаку" пять матчей подряд.

"Адмирал" одержал первую победу в шести последних матчах в КХЛ, прервав рекордную серию побед "Спартака" в Лиге, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Спартаковцы не знали поражений с 16 октября, когда дома уступили "Сибири".