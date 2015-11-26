Сахалинская область снизит более чем втрое смертность на дорогах по нацпроекту к 2024 году

Показатель планируется довести до шести человек на 100 тысяч населения — ИНФОГРАФИКА

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Сахалинская область по региональному проекту "Безопасность дорожного движения", входящего в состав нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), планирует сократить к 2024 году уровень смертности на дорогах в 3,5 раза. Это станет возможным благодаря материально-техническому перевооружению контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развитию информационных технологий, пропагандистско-воспитательной работе и другим мероприятиям. Подробнее об этом — в инфографике корр. ИА SakhalinMedia.



Инфографика. "Безопасность дорожного движения". Фото: ИА SakhalinMedia

Региональный проект "Безопасность дорожного движения" направлен на снижение такого показателя, как социальный риск. Это количество погибших на 100 тысяч населения. В 2017 году этот показатель в Сахалинской области составлял 20 человек на 100 тысяч населения, к 2024 году он сократится до шести человек на 100 тысяч населения.

"Достижение указанных целей будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей", — отмечается в паспорте проекта.

Также в регионе планируется решать задачи по совершенствованию квалификации водителей транспортных средств и обеспечению соответствия технического состояния автомобилей установленным требованиям.

На снижение количества ДТП в Сахалинской области повлияет установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. До 2024 года в регионе появится 54 стационарные камеры. Это предполагает федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта БКАД.

Кроме того, на территории области внедрят три автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств и интеллектуальную транспортную систему, которая позволит обеспечить безопасность на дорогах, повысит профилактику правонарушений и снизит смертность в результате аварий.

Отметим, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое — до 85% — увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Нацпроект включает четыре федеральных проекта — "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Автомобильные дороги Минобороны России" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.