После встречи с тигром в лесу охотника из Приморья госпитализировали

Мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, чем спугнул хищника
Происшествия 10:38
Тематическое изображение. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Тигр напал мужчину, который охотился в лесу неподалеку от села Кроуновка. Чтобы отпугнуть хищника, охотник несколько раз выстрелил в воздух. Однако мужчина всё равно успел пострадать, поэтому его пришлось госпитализировать. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.

На территории охотничьего хозяйства недалеко от села Кроуновка тигр напал на человека. Произведя несколько выстрелов в воздух, охотник спугнул зверя. Мужчина госпитализирован. 

– Сотрудниками отдела МВД России по г. Уссурийску проводится доследственная проверка. Разрешение на ведение охоты у гражданина имеется. Оружие зарегистрировано в установленном порядке. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства. 

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