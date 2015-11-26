Врач скорой в Приморье, работавший на вызове пьяным, уволен с работы (ВИДЕО)

Родственники умершего сообщили в диспетчерскую о подозрительном поведении врача
Общество 16:30
Провинившегося врача скорой уволили с работы. Фото: ИА SakhalinMedia

В понедельник, 4 ноября, на станцию скорой помощи в поселке Шкотово поступил вызов от местного жителя. Бригаду направили к его 57-летнему отцу с сердечным приступом, но вскоре самого врача скорой пришлось отправить на медицинское освидетельствование, сообщает ИА PrimaMedia.

Медики прибыла на место назначения в течение 15-20 минут. На вызов приехал доктор Васильев, поведение которого в квартире вызвало много вопросов у жильцов квартиры.

Доктор констатировал биологическую смерть 57-летнего мужчины без осмотра, несмотря на возражение медсестры. Васильев пояснил, что по зрачкам понятно — смерть биологическая, и больному ничем не помочь. После этого бригада уехала на другие вызовы, а родственники умершего сообщили в диспетчерскую о подозрительном поведении врача.

Позднее врача сняли со смены и направили на медицинское освидетельствование. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови — 0,67 мг на литр — при том, что анализ делали спустя восемь часов после вызова.

— Юридически подтвержден факт нахождения данного гражданина на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник уволен по статье "Однократное грубое нарушение трудовой дисциплины". Опираясь на медицинское заключение врача-нарколога, подписан приказ об увольнении, – сообщил корр. ИА PrimaMedia главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов.

Коллеги уволенного врача говорят, что к нему были претензии и раньше, во время его работы на скорой помощи во Владивостоке — а именно на подстанции на острове Русском. После этого и отправился поработать в Шкотово, в сельскую местность, где приехавшим на работу медикам дают миллион рублей в качестве подъемных - по программе "Земский доктор". Но Васильев не успел их получить, так как не выдержал испытательного срока. 

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