Депутаты проверили готовность объектов (ФОТО)

Дворики. Фото: Предоставлено помощниками депутата

Масштабные работы по благоустройству и ремонту завершаются в Октябрьском районе. Депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Приморского края Сергей Сопчук и Сергей Кузьменко во время рабочей поездки по округу проверили готовность объектов, включенных в целевые программы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого парламента.

В том, что 2019-й год стал по-настоящему прорывным для района, можно убедиться уже по дороге в Покровку. На трассе Уссурийск – Пограничный, входящей в международный транспортный коридор "Приморье-1", активно ведутся работы по завершению реконструкции злополучного участка. Несколько лет работы срывались, а теперь трасса встречает автомобилистов свежеуложенным асфальтобетонным покрытием.

Рабочая программа депутатов началась с посещения центральной районной больницы, где идет капитальный ремонт. Общая сумма контракта около 80 млн рублей. И если в стационаре работы в самом разгаре, то в детской поликлинике уже близки к завершению. Главный врач Алексей Юдицкий обратил внимание депутатов, что в стационаре не просто приводят в порядок помещения, но пользуются возможностью сделать больницу более функциональной. К примеру, после ремонта реанимация будет на первом этаже, с отдельным входом. Сейчас она находится на втором этаже, что не очень удобно. Депутатам также показали новое медицинское оборудование, поступающее в центральную районную больницу.

Ремонт в стационаре Октябрьской ЦРБ. Фото: Предоставлено помощниками депутата Ремонт в стационаре Октябрьской ЦРБ. Фото: Предоставлено помощниками депутата Завершается ремонт в детской поликлинике. Фото: Предоставлено помощниками депутата Завершается ремонт в детской поликлинике. Фото: Предоставлено помощниками депутата 1 / 4

Сергей Сопчук и Сергей Кузьменко осмотрели более десятка объектов в селе Покровка и поселке Галенки, которые попали в федеральный проект по формированию комфортной городской среды и губернаторскую программу "1000 дворов". Депутаты также приняли участие в торжественном открытии обновленной центральной площади в Галенках.

"Приятно видеть результаты реализации программ по благоустройству, — рассказывает заместитель председателя Законодательного собрания Приморья, депутат по одномандатному округу №7 Сергей Кузьменко. — В целом объекты оставляют благоприятное впечатление: детские площадки, настоящие спортивные городки, заасфальтированные придомовые территории, скверы. Посмотрите на преобразившуюся площадь в Галенках, хорошо же получилось. Конечно, есть и некоторые сбои. Их не так много, но мы учтем опыт при реализации программ в следующем году. Все-таки такого объема работ уже даже и не припомнить. Одни подрядчики подошли ответственно к исполнению обязательств, и если видели возможные задержки, то четко называли новые сроки и с пониманием шли на штрафные санкции. Но нашлись и те, с которыми придется территориям разбираться, вносить в "черные списки".

Дворики. Фото: Предоставлено помощниками депутата Дворики. Фото: Предоставлено помощниками депутата Покровский парк. Фото: Предоставлено помощниками депутата Дворики. Фото: Предоставлено помощниками депутата Сквер, открывшийся в прошлом году. Фото: Предоставлено помощниками депутата 1 / 5

"Вне программы" депутаты посетили в очередной раз и проблемные дома, построенные для детей-сирот в Покровке. Сложности с ними начались практически сразу, с момента начала строительства. Сейчас коммунальные проблемы особенно остро стоят в двух из четырех домов: сырые подвалы, подъезды, усеянные погибшими комарами, нефункциональная система отопления.

"Мы обращали внимание на проблемы этих домов с самого начала их строительства, — рассказывают депутаты по очереди. – Сейчас с чиновников, ответственных за ситуацию, уже и не спросишь. Муниципалитет мог только наблюдать за происходящим, поскольку строили и принимали краевые структуры. Вся история с этими домами стала уроком, ее сейчас часто приводят в качестве примера того, как не надо решать проблемы с жильем для детей-сирот. Но коль построили и приняли, то надо теперь сделать все дома пригодными для проживания".

Завершилась же рабочая поездка театральными событиями. В Покровке торжественно открыли памятник Заслуженному работнику культуры РФ, режиссёру Народного театра села Билялу Мекерову, который 42 года руководил самодеятельным театром.