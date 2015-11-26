Есть задержания: силовики провели спецоперацию

Служба Госавтоинспекции работала в усиленном режиме, контролируя порядок на трассах и в населенных пунктах

Есть задержанные: силовики провели спецоперацию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Служба Госавтоинспекции работала в усиленном режиме, контролируя порядок на трассах и в населенных пунктах. Автоинспекторы отстранили от управления транспортом 62 водителя, находившихся в состоянии опьянения, и 55 – отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Задержаны 7 водителей, севших за руль транспортного средства в пьяном виде повторно.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

7 нетрезвых водителей спровоцировали автоаварии, в 1 случае — с пострадавшими. Так, во Владивостоке 51-летний водитель автомобиля Тойота Раш, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, где влобовую столкнулся с автомобилем Тойота Королла. В результате ДТП пострадал водитель Тойоты Раш. Ему назначено амбулаторное лечение. Травмы получили также водитель и пассажир встречного автомобиля. Их госпитализировали.

Граждан. ставших свидетелями попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения просят сообщать о данных фактах сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Сотрудники Госавтоинспекции предпримут необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.