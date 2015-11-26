У тигров и леопардов Приморья появилась новая охраняемая территория

Заказник расположен на ключевой для тигра и леопарда территории – Ханкайском и Пограничном районах
ЭКОрегион
Национальные проекты 15:56
У тигров и леопардов Приморья появилась новая охраняемая территория. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Заказник регионального значения "Комиссаровский" площадью более 82,5 тысяч гектаров создан в Приморье. Новая особо охраняемая природная территория направлена на реализацию регионального проекта "Сохранение биоразнообразия", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

Заказник расположен на ключевой для тигра и леопарда территории – Ханкайском и Пограничном районах.  

"Хорошо сохранившиеся места обитания способны обеспечить достаточно высокую численность хищников. Уже сейчас информация об обнаружении тигров и леопардов в долине реки Комиссаровка поступает к нам регулярно. А в соседнем Полтавском заказнике постоянно обитают три-четыре тигра и четыре-пять леопардов", – комментирует событие руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, запрет охоты в заказнике обеспечит воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, а запрет рубок леса позволит сохранить малонарушенные леса.

"Для того, чтобы заказник функционировал эффективно, нам нужно обозначить границы предупредительными и информационными знаками, поработать с местными жителями, оценить численность животных и создать систему их мониторинга. А также определить пути перехода редких кошек через государственную границу, осуществить комплекс биотехнических мероприятий, чтобы увеличить численность копытных, выполнить противопожарные мероприятий", – подчеркнул Дмитрий Панкратов.

Заказник регионального значения "Комиссаровский" создан в рамках реализации регионального проекта "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае" в составе национального проекта "Экология". Один из его ключевых показателей – создание не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения до 2024 года.

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