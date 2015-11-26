Людмила Талабаева: Мы сформировали в регионе партийный центр, который справится с задачами

Интервью с сенатором от Приморского края Людмилой Талабаевой

Людмила Талабаева. Фото: ИА PrimaMedia

Людмила Талабаева ушла с должности секретаря приморского реготделения "Единой России". Сенатора призвали к шефству над единороссами в период кризисный для партии: рейтинги в Приморье падали, выдвинутый единороссами на должность губернатора Андрей Тарасенко надежд не оправдал, и казалось, ничто уже не вернёт былое доверие людей. И в течение года утраченные позиции удалось вернуть. В интервью ИА PrimaMedia Людмила Талабаева рассказала о тонкостях партийного "кризис-менеджмента", о кипучей работе в Совете Федерации и о том, почему не стоит стесняться членства в партии "Единая Россия".

"Я шла на территорию как кризис-менеджер"

– Людмила Заумовна, причины, по которым вы покидаете пост главы регионального отделения "Единой России" в Приморском крае – вы объяснили, но гораздо интереснее обстоятельства, при которых вы на этот пост вернулись в октябре 2018 года. Раскройте, пожалуйста, обстоятельства этого дела.

– В сентябре, за месяц перед выборами губернатора меня обратно в партию пригласил Турчак Андрей Анатольевич, секретарь Генсовета "Единой России". Позвонили они мне, когда я была в командировке, в Астрахани. Попросили зайти в ЦИК, когда в Москву вернусь. Ну прилетела, сошла с самолёта, поехала. Андрей Анатольевич сказал, что в партии провели большую экспертную работу, разговаривали с партийцами и все сожалеют, что я с поста секретаря реготделения ушла и меня надо бы вернуть. Поэтому Андрей Анатольевич меня попросил, мол, "Людмила Заумовна, вернитесь".

– Как интересно, и что же вы ответили?

– Я, зная, что у нас идут выборы, и что Олег Николаевич Кожемяко является кандидатом не от "Единой России", Андрею Анатольевичу сказала, что без разрешения губернатора не могу возглавить территорию. Потому что, каким бы не был секретарь, если с губернатором позиция не согласована, работать будет очень сложно. Я сказала, что съезжу в регион, обговорю с губернатором кое-какие вопросы и потом вернёмся к назначению. Потом, стою, пью кофе в буфете, я же только с самолёта была, мне звонок поступает. Андрей Анатольевич сообщает:

"Людмила Заумовна, давайте переодевайтесь и приходите на президиум генерального совета партии. Будем вас утверждать. С Олегом Николаевичем мы уже всё согласовали".

– Вы были вынужденной кандидатурой?

– Да. Я шла на территорию как кризис-менеджер. Было действительно сложно. Неудачно прошли выборы Тарасенко, рейтинги партии резко падали, среди элит была непростая ситуация, среди партийцев. Была растерянность, поэтому понадобилась фигура, которая знает местное отделение. Кризис нужно было устранять. И я считаю, что с задачей мы справились. Нет больше никакой неуверенности, мне кажется, партия сконцентрирована. Образовался партийный центр в крае, он может справиться с любой задачей, которую ему поставят. И уже можно спокойно выбирать нового секретаря, передавать власть в новые руки. Всегда нужно двигаться, иметь новый взгляд, новые идеи и мысли. Задачи очень большие стоят, поэтому я думаю, что будет избран секретарь, который пойдёт вместе с партийным активом. Для решений задач 2020 и 2021 года.

– А говорят, в одну реку не войдёшь дважды.

– Есть такая пословица. Я вошла, но я понимала, в какое русло мне эту реку направлять. В этой реке должна быть чистая вода. Мы стали избавляться от партийцев, которые не выполняли устав, негативно влияли на авторитет партии. В течение этого года мы провели большой аудит, мы сделали реорганизацию отделения. И в моём случае народная пословица не сработала.

“Люди хотят достучаться до власти”

– А как вы думаете, какими качествами должен обладать секретарь реготделения?

– Человек должен иметь ресурс финансовый, обязательно. Мы в течение года сами находили его, нам никто не помогал, он был очень маленький, очень скудный. Было много мероприятий, которые мы могли бы провести, но не провели. Мы политическая партия, у нас более 30 000 членов партии, конечно, финансирование партии должно быть.

Во-вторых, должен быть административный ресурс. У меня он всё же был, я член Совета Федерации. У меня есть федеральный ресурс, думаю, что секретарь его иметь должен. В-третьих, знать партийную организацию, территорию Приморского края, знать каждый муниципалитет. И, самое главное, человек должен понимать, что он будет работать с простыми людьми, живущих на территориях, в маленьких сёлах, деревнях. Поэтому нужно уметь разговаривать с ними, нужно уметь доносить информацию, уметь их слышать, самое главное – защищать их. Это очень важно. Есть определённая категория людей, с которыми нужно элементарно – разговаривать. И люди, которые настроены оппозиционно, не потому поддерживают протест, что они не любят свою страну, свою землю. Нет, они просто хотят достучаться до власти, для того, чтобы с ними просто поговорили. Они задают вопрос, на него нужно ответить, чтобы они понимали, какие происходят процессы в жизни. Чего им нужно ждать, сколько им нужно ждать, как будет дальше развиваться территория и т.д. Если человек всеми этими качествами обладает, то его можно спокойно ставить на выборы секретаря. Я думаю, что сейчас идут консультации у нас в регионе. И будет принято решение.

"В Приморском крае всегда были особенные люди”

– Существует мнение, что местные отделения партии "Единая Россия" должны возглавлять губернаторы. Что об этом думаете?

– Во-первых, я не могу сказать, что должны. Это слово нам не подходит. Я не вижу в этом ничего плохого. Было время, когда не приветствовалось, чтобы даже вице-губернатор был секретарём. А у нас было это время, вспомните Юрия Ивановича Попова. Я думаю, что нужно смотреть современные тренды. Ничего в этом нет, если территория имеет низкий рейтинг по партии, а у губернатора рейтинг огромный.

– А что у вас сейчас с рейтингом в Приморском крае?

– У нас сейчас рейтинг не меньше, чем средний рейтинг в других регионах. У нас был неплохой последний рейтинг – 31,4. И выборы, прошедшие в этом году в сентябре, это показали.

– Так это при этом секретаре рейтинг хороший. Я про вас говорю.

– Вы понимаете, что я не могу сама себя хвалить, как я могу себя хвалить?

– А надо.

– Вы знаете, не могу я себя хвалить. Мне кажется, мой топ – это хорошо я работала или плохо. Если моя партия говорит, что я была хорошим секретарём, значит была. Их оценка для меня важна, так же важны для меня результаты выборов.

– Значит, вы думаете, что мера с "губернаторским призывом" оправданная?

– Ну, где-то нужен административный ресурс. Губернатор от партии или поддержанный партией должен работать на рейтинг этой партии. А что такое рейтинг партии? Это хорошая работа губернатора в том числе, потому что это власть. Олег Николаевич хоть пришёл и самовыдвиженцем, мы его поддержали. Я ездила по огромной территории и проводила встречи своих партийцев с депутатами разного уровня. Я занималась лично, в ручном режиме, по преодолению муниципального фильтра. Это была совместная победа.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую обстановку в Приморском Крае?

– Ну, ты знаешь, не хуже и не лучше, чем было всегда. Приморский Край всегда был особенным. Там люди такие, знаешь, правдолюбцы, все с крепким словцом. Они спокойно могут выходить на митинги. Надо просто, чтобы условия жизни были комфортны хоть в какой-то степени. Весь Дальний Восток такой.

О крабовых квотах: "Нам нужно было показать бизнесу, что в течение длительного времени правила игры не изменятся"

– Что вы можете выделить яркого за период вашей работы в Совете Федерации за этот год?

– Я возглавляла российскую делегацию на сороковой ассамблее стран АСЕАН. Это 10 стран, среди них: Камбоджи, Лаос, Филиппины, Индонезия, Сингапур. Были выступления, встречи. Я провела двусторонние встречи с парламентариями Таиланда, Малайзии, Индонезии, Сингапура. Сегодня Россия со странами Юго-восточной Азией ведёт большую работу.

– О чём говорили?

– Большинство разделяет мою позицию, что по торговому взаимодействию нашим странам пора расплачиваться в своих национальных валютах. Индонезия задала вопрос по сбитому над Донбассом Боингу, а остальные говорили только об экономическом взаимодействии с РФ, о необходимости его развития.

А ещё из деятельности в Совете Федерации могу отметить, что я считаю эффективной работу по крабовым аукционам.

– А вот здесь поподробнее.

– Мы приняли постановление о том, что инвестиционные квоты у нас распространяются на краб. Но когда появилось письмо от УФАС о том, что они предлагают вынести на аукционы и квоты по другим видам водных биологических ресурсов, мы категорически с этим не согласились. Собрали комиссию, пригласили депутатов Госдумы, антимонопольный комитет и приняли резолюцию о том, что никогда не поддержим нормативно-правовой акт об аукционах на квоты по другим водным биологическим ресурсам, принятый в разрез с решением Верхней и Нижней палаты парламента. Потому что работа по внедрению инвестиционных квот у нас только начата, работа по модернизации отрасли. Уже пустили на море несколько новых пароходов, начали строить новые перерабатывающие заводы.

Нам нужно бизнесу было показать, что в течение длительного времени правила игры не изменятся. Ведь даже банки перестали давать кредиты, не зная, в какой ситуации будет находиться рыбная отрасль.

Был круглый стол в Астрахани: "Взаимодействие вузов и рыбопромышленных организаций по подготовке плавсостава для рыбопромыслового флота". Выступала с докладом о нехватке профильных специалистов всех уровней со средним и высшим профильным образованием. Поднимался вопрос о ситуации с Дальрыбвтузом.

Провела встречу с представителями Сети деловых женщин Филиппин в рамках 29-ого Глобального саммита женщин в Базеле, в котором приняли участие более 1200 женщин из 70 стран мира. Российская делегация за последние 29 лет была представлена на Саммите впервые. В качестве руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппин провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Филиппин в России Карлосом Сорретой. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

И много ещё работы было и в СФ, и в регионе, всего не перечислишь.

"Много лет считалось, что если ты член партии, то и идти на выборы должен от партии, а никак не самовыдвиженцем"

– С каким настроением Вы подходите к съезду "Единой России"?

– Я с очень хорошим настроением. Я надеюсь, выступит Владимир Владимирович Путин, даст оценку нашей работе, поставит нам задачи. Я очень надеюсь, что выступит еще Дмитрий Анатольевич Медведев. Точно выступит Андрей Анатольевич Турчак, ведь он секретарь нашего Генсовета. У нас на сегодняшний день есть состояние растерянности в партии. Много лет считалось, что если ты член партии, то и идти на выборы должен от партии, а никак не самовыдвиженцем. И вдруг появилась совершенно непонятная для меня и для 99% партийцев тактика. Вот эта тактика самовыдвиженцев. Я не знаю, какая позиция будет озвучена на съезде. Но вот Турчак сказал о том, что "Хватит прятаться под самовыдвиженцами, если ты член партии, если ты знаешь и понимаешь, чем занимается партия, иди от "Единой России". Не скрывайся, иди и защищай интересы партии". Ещё я считаю, что это для рейтинга партии плохо. Люди всё-таки любят смелых, они умеют слушать, они слышат, они разговаривают, а если ты спрятался в партии "Единая Россия" под самовыдвиженцами, и ты говоришь "А я же не идут от Единой России", то возьми напиши заявление и выйди из "Единой России". Будь смелым, иди, собирай подписи и не иди от партии, понимаете? Мне кажется, что если ты идёшь самовыдвиженцем, то это вообще нечестно по отношению к партии и к другим партийцам, которые идут от "Единой России", идут как единороссы. Многие люди, которые не являются членами партии, идут от "Единой России". Недавно, в Хасанском районе шёл человек на главу Хасана. Он не является членом партии, только сторонник, но он шёл от партии "Единая Россия", мы его поддержали.

А есть другой случай. Мне вдруг присылают ролик, в котором наш депутат районной думы, который пришёл от Единой России, который является единороссом, начинает задавать нелицеприятные вопросы нашему кандидату от нашей общей партии. А потом, когда его начинают спрашивать "А вы что, не являетесь членом партии Единая Россия?", он говорит "Нет. Мне когда-то дали партийный билет, я не считаю себя единороссом, я был коммунистом, я остаюсь коммунистом и всегда им буду". А его спрашивают "Почему вы не напишите заявление и не выйдите из партии?", а он отвечает, что "Это единственная площадка, где можно разговаривать с очень важными людьми". Это что за члены партии такие у нас теперь? Я считаю, что таких членов партии нужно исключать из партии. Я всегда шла от "Единой России", я всегда говорила, что я член партии "Единая Россия", я всегда защищала партию "Единая Россия", и я никогда этого не боялась. Люди больше уважают тебя за это, нежели ты говоришь "Я член партии, но единороссам себя не считаю". Люди видят это двойное дно, понимаете? И у них сразу появляется недоверие. Нужно всегда выходить и честно разговаривать с людьми. Люди это чувствуют, и они всегда тебя поддержат.

"Путин сказал надо жить "80+", мы все должны к этому стремиться"

– У нас есть удивительный депутат Ищенко, который…

– Который говорит всякие гадости.

– Да. Что он там говорил про какую-то вашу болезнь? Это он о чём?

– Про смерть? Слушай, ну я не знаю. Я хочу сказать, что у меня никогда с ним не было никаких трений. Вы знаете, я всегда выдерживала какую-то корректность по отношению к нему. У нас с ним никогда не было никаких контактов и взаимоотношений. С чего вдруг в его воспалённом мозгу вдруг возникла Людмила Заумовна Талабаева? В 2016 году он где-то посмотрел в мои прекрасные глаза, сделал мне комплимент, что у меня глаза очень красивые, но увидел там какую-то очень большую болезнь, и он мне предрёк, что осталось жить мне очень мало. Я подумала, может он меня вообще убить собирается? Ну если он сказал мне, что в течение года я умру…

– Сегодня он, вроде как, извинялся перед всеми за свои разнообразные слова.

– Да? Ну, мне кажется, что если он собирается извиняться перед всеми, он ещё должен извиниться передо мной. Потому что, когда всё это вышло в медиа, я всю ночь не спала, мне звонили мои перепуганные родственники, а мой папа 90-летний, когда про это услышал, он просто чуть не умер. У меня огромная семья и все переживали, звонили и спрашивали, что у меня случилось? Я Ищенко этого простить не могу. Я считаю, недопустимо допускать такие высказывания для человека, который хотел быть губернатором, является депутатом законодательного собрания. Пусть это будет на его совести, а умирать мы не собираемся. Мы будет стараться очень долго жить. Я хочу жить, как мой папа. Ему 11 декабря будет 90 лет. Путин сказал надо жить "80+", мы все должны к этому стремиться.

– Отлично, лучше не скажешь! На этом и закончим.