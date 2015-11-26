Примсоцбанк предлагает к открытию традиционный вклад "Новогодний чулок"

Срок действия вклада — 8 или 11 месяцев

Примсоцбанк. Фото: ИА PrimaMedia

Сезонный вклад "Новогодний чулок" со ставкой до 6,77% годовых можно открыть в Примсоцбанке с 1 ноября 2019 года. Срок действия вклада — 8 или 11 месяцев. Возможно открытие вклада в интернет-банке и мобильном приложении "Примсоц Л@йн" (6+) c повышенной процентной ставкой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"В новый год мы традиционно предлагаем нашим клиентам высокодоходные вклады. Ведь это время не только для подарков и праздников, но и для создания надёжного финансового фундамента на следующий год, — рассказала начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Наталья Лошакова. — "Новогодний чулок" даёт не только дополнительный доход, но и обеспечивает сохранность накоплений".

Вклад "Новогодний чулок" открывается на 11 месяцев под ставку 6,5% годовых с минимальной суммой 10 тысяч рублей, возможностью пополнения в первые 180 дней с даты открытия, ежеквартальной капитализации, пролонгации, снятия начисленных процентов в период действия вклада. При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются по ставке "до востребования", с 181 дня — под 4% годовых.

При открытии вклада на 8 месяцев ставка и минимальная сумма вклада остаются прежними. Капитализация, пополнение и расходование средств, пролонгация вклада не предусмотрены, при досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке "До востребования".

При открытии любого из вышеперечисленных вкладов в интернет-банке или мобильном приложении "Примсоц Л@йн" процентная ставка увеличивается на 0.1 п.п. С учётом капитализации, максимальная доходность онлайн-вклада составляет 6,77% годовых.

О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА в мае 2019 года и долгосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "BB" от Fitch Ratings со стабильным прогнозом. Также Примсоцбанк занимает 51 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 20 марта 2019 года и является участником системы страхования вкладов.

Открыть вклад "Новогодний чулок" можно в любом офисе Примсоцбанка, в интернет-банке или мобильном приложении "Примсоц Л@йн". Подробная информация о вкладе доступна на сайте банка и по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.