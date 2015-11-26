Синоптики назвали ближайший самый холодный день в Приморье

Стало известно, когда можно надевать зимнюю одежду

Новая волна похолодания накроет Приморье в среду. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Очередное понижение температуры ожидается в Приморье в ночь на среду, 6 ноября. Фронты продолжат двигаться на восток, но продолжат контролировать север края, где задержится небольшой снег. Во Владивостоке осадков не будет, однако жителям дальневосточной столицы стоит плотнее укутаться в шарф: среда выдастся ветреной и холодной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Сегодня, 5 ноября, над Хабаровским краем смещается циклон – его фронтальные разделы пройдут и над Приморьем, в центральных районах, где местами пройдут небольшие осадки. Максимальные температуры воздуха от +4 до +10 °C.

Во Владивостоке прошедшая ночь в центральной части города оказалась теплее, чем предыдущая (до +2 °C), а в пригороде минимальная температура упала до −2 °C. Сегодня в городе погода с небольшой облачностью, осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня, от +7 до +9 °C.

Предстоящей ночью фронты продолжат смещаться на восток, под их влиянием ещё останется север Приморья, здесь местами задержится небольшой снег. На остальной территории атмосферное давление будет расти, осадков не ожидается. За фронтом посвежеет северо-западный ветер, вновь начнёт вторгаться холодная воздушная масса. После морозной ночи и день окажется прохладнее, чем сегодня. Преобладающий фон дневной температуры воздуха – от 0 до +7 °C.

Завтра во Владивостоке осадков не ожидается. В ночные часы температура будет слабо отрицательной, от 0 до −2 °C. День при сильном северном ветре и температуре от +3 до +6 °C будет не очень комфортным.