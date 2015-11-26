С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет

"Аэрофлот" вводит топливный сбор на рейсах Дальнего Востока для классов комфорт и бизнес. Фото: ИА PrimaMedia

"Аэрофлот" с 1 января 2020 года вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока в классах "комфорт" и "бизнес", следует из информации на сайте компании, сообщает Интерфакс.

Сбор на полет в комфорт-классе в цене одного билета составит 6,3 тысяч рублей, в "бизнесе" — 8,4 тысяч рублей. С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет.

Сейчас сбор на рейсах "Аэрофлота" между городами РФ в классе "эконом" составляет 2,7 тысяч рублей, в "комфорте" он выше в 1,5 раза, в "бизнесе" — в 2 раза. Отдельно категорируется сбор на линии Москва — Якутия (4,2 тысяч рублей), а на рейсах между столицей и пунктами ДФО он не взимается.

"Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. На большинстве рейсов в эконом-классе действуют "плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы — по 25 тысяч рублей за перевозку туда-обратно.