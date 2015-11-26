"Языческий костер очищения": жители Владивостока поддержали снос кафе на Ахлестышева

Представители компании заявили, что повторно кафе открывать не планируют
Общество 11:13
Пляж на мысе Ахлёстышева. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia

Во Владивостоке на острове Русском снесли кафе Paradise, более 40 построек которого признали незаконными. Беседки, спасательную вышку, душ, столовую и другие объекты уже демонтировали. В соцсетях горожане поддержали решение городской администрации. Корр. ИА PrimaMedia узнал, что собственник не планирует повторно обустраивать какую-либо пляжную территорию.

В этом году администрация города постановила демонтировать на мысе Ахлестышева 47 строений, которые принадлежали кафе Paradise. Все объекты признаны самовольными постройками и были выявлены в ходе рейда. В списке, опубликованном на сайте администрации города, значатся кафе, шесть беседок, столы и скамейки, душ, зона отдыха для инвалидов, столовая и другие деревянные строения. Как удалось выяснить корр. редакции, ранее кафе работало легально — соглашение с мэрией ООО "21 век" заключило на год, но, по неизвестным причинам, продлить его в дальнейшем не удалось. 

— Возможности работать нам не дают, разрешения нет. Объясняли, что земля военная, нет конкретного хозяина, нельзя. Сейчас уже все снесли, там остался только мусор и хлам, который вскоре уберут. Открываться где-то в другом месте не планируем, — поделился с корр. редакции сотрудник кафе.

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В соцсетях горожане поддержали снос кафе на острове Русском: "Давно пора это убожество из г..на и веток отправить в языческий костёр очищения", — комментирует Аркадий Ярославцев . "Всё правильно делают. Свинарник вокруг этого балагана просто жуткий, и особенно цинично всё это прикрывалось "зоной отдыха для инвалидов" в надежде, а вдруг прокатит. Не прокатило", — делится другой пользователь. "Все эти лавочки со столиком, кафешки, беседки, раздевалка — всё, как декорации к фильму про постапокалипсис... Отдыхать среди этой свалки — себя не уважать, а пользоваться услугами этих жрален и торгашей — просто помогать им сытно перезимовать. Взамен ваших денежек эти барыги могут лишь предложить весь этот убогий сервис из кусков фанеры", — негодует еще один участник обсуждения, получивший наибольшую поддержку других пользователей.

Напомним, что ранее на Ахлестышева власти едва не снесли серф-лагерь, но в дело вмешался лично глава города. Также, на острове Русском демонтировали "обычное безымянное кафе", а скандальное кафе "Штурвал", за судьбу которого боролись многие российские звезды, — на очереди.





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  кафе, незаконные постройки, море

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