На Дальнем Востоке власти предлагают провести реновацию и сделать его большим "офшором"

В правительство РФ внесен проект нацпрограммы по развитию ДФО

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

В Минвостокразвития подготовили проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, документ внесен в правительство РФ. Перед властями стоит задача обеспечить рост экономики в ДФО выше среднероссийских показателей в полтора раза, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения, и в целом, по мнению министра Александра Козлова, совершить "марш-бросок". Минвостокразвития предлагает провести на Дальнем Востоке реновацию, обеспечить поступление в экономику макрорегиона не менее 11,5 трлн рублей инвестиций, а также превратить его в территорию финансовой свободы, сообщает ИА PrimaMedia.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики доработало проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока в соответствии с поручением президента РФ, данным на V Восточном экономическом форуме. 5 ноября министерство внесло проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года в правительство.

"Перед национальной программой развития Дальнего Востока ставятся три ключевые цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минвостокразвития.

Для достижения этих целей в нацпрограмме определены конкретные мероприятия, исполнение которых, например, в экономике приведет к росту общего объема дальневосточного экспорта в 1,5 раза, увеличению доли несырьевого экспорта до 40% и поступлению в экономику макрорегиона не менее 11,5 трлн рублей инвестиций. Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн рублей. На последнем ВЭФ полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что 80% этих инвестиций — отечественные.

Как пишет РБК, который ознакомился с самим проектом программы, для привлечения капитала авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов. Сейчас, напомним, действуют территории опережающего развития, режим свободного порта Владивосток и "офшора" на острове Русский, где, к слову, пока зарегистрировано только два резидента.

"Планируется расширить программу субсидий на инфраструктуру для запуска новых производств. Для повышения инвестпривлекательности нефтегазохимии авторы нацпрограммы предлагают предоставлять нераспределенные месторождения нефти и газа преимущественно под инвестиционные обязательства построить перерабатывающие мощности или производство сжиженного природного газа (СПГ), провести среднемасштабную геологоразведку, а также разрешить индивидуальным предпринимателям добывать золото на мелких месторождениях.

Также планируется субсидировать ставки по кредитам на локализацию на Дальнем Востоке оборудования для нефтегазохимических производств, рыбопереработку, строительство малотоннажных судов, сельхозпроизводство, строительство гостиниц и т.д. Авторы нацпрограммы предлагают предоставить "широкие налоговые льготы" для новых банков, страховых компаний, фондов по управлению активами", — пишет РБК.

Кроме того, планируется создать пункт беспошлинного хранения предметов роскоши и антиквариата (freeport) в свободном порту Владивосток.

"Дальний Восток должен стать надежной гаванью для российских и иностранных инвестиций, в том числе в особо ценное имущество, включая предметы роскоши, произведения искусства, антиквариат", — отмечается в документе.

Одним словом, исходя из перечисленных механизмов, Дальний Восток должен стать макрорегионом финансовой свободы.

Сейчас на весь Дальний Восток приходится 8% всех инвестиций в Россию.

"Население уезжает, объемы ввода жилья падают, уровень дотационности дальневосточных регионов очень высокий. Только с промышленностью лучше за счет Сахалинской области и Якутии, где добываются нефть, газ, алмазы и драгоценные металлы", — цитирует РБК главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталью Зубаревич.

Эксперт высказывает опасения, что основные выгоды от нацпрограммы по развитию Дальнего Востока получит крупный бизнес в виде льгот и снижения налогов.

В социальном разделе нацпрограммы учтены меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, доступности и качества услуг организаций здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры, меры по поддержке семьи и детства, увеличению объемов жилищного строительства.

"В результате реализации этих мер будет обеспечена транспортная доступность 1 265 населенных пунктов, доступность первичной медико-санитарной помощи, доступность дошкольного образования для детей до 7 лет. В каждом населенном пункте будет обеспечена доступность услуг сферы культуры, спорта", — говорится в сообщении.

Объем жилищного строительства на Дальнем Востоке, по прогнозу Минвостокразвития, вырастет в 1,6 раза до 3,9 млн кв. м в год. Сейчас доля аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья на Дальнем Востоке в три раза превышает среднероссийский уровень. Строительство новых домов запаздывает.

"Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки", — уточняет РБК.

Миграционный отток и, соответственно, нехватку специалистов авторы программы считают главной угрозой развитию Дальнего Востока. После распада Советского Союза его население сократилось в 1,3 раза, с 10,5 млн человек в 1991 году до 8,1 млн в 2019-м, и продолжает уменьшаться на 0,3–0,5% в год. В регионе низкая продолжительность жизни (70,1 года при среднероссийской 72,7 года) и высокий уровень смертности трудоспособного населения (589 случаев на 100 тыс. человек при среднероссийском уровне 486 случаев).

Точные сроки по достижению целевых показателей не определены. Этапы реализации программы еще будут согласовываться, так как все зависит от итогового объема финансирования, уточнили РБК в Минвостокразвития.

Нацпрограмма ставит цели остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек; создать 450 тысяч новых рабочих мест до 2035 года; увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07.

Также программой предполагается создание региональной авиакомпании на базе воздушных судов местного производства. Сейчас на Дальнем Востоке самую большую внутреннюю маршрутную сеть имеет региональная авиакомпания "Аврора", дочерняя структура "Аэрофлота", базирующаяся во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

В нацпрограмме предусматриваются цели, направления и мероприятия по ускорению социально-экономического развития каждого из 11 регионов Дальнего Востока.

"Доступность для каждого. Это главный принцип, который мы заложили в национальную программу. Мы хотим, чтобы любой человек, открыв программу, увидел, что планируется сделать в его регионе и какие стандарты используются для городов. Ведь о них мало кто знает на самом деле. Хочу подчеркнуть, что цели, стоящие перед национальной программой, – масштабны. И, чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить целый марш-бросок. Потому что сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать. И чтобы марш был успешным, нужно, как говорят военные, содружество родов войск. Наша задача, во благо жителей Дальнего Востока – это содружество обеспечить", — прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.