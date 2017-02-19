В ожидании выступления мы собрали несколько ярких высказываний певицы

Диана Арбенина напомнила о главном перед концертом во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

8 ноября чувственная Диана Арбенина исполнит главные "снайперские" хиты на сцене "Фетисов Арены". Успей приобрести билет и отметить 25-летие легендарных рокеров уже в эту субботу, 8 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

Ровно год назад "снайперы" дали свой самый масштабный концерт, собрав 20-тысячный "Олимпийский". Юбилейное шоу создавало более 100 человек. Из Брюселя был привезен "летающий" мост, который буквально парил над зрительным залом, а необычные мультимедийные спецэффекты усиливали эмоциональность каждой песни. В едином порыве зал исполнил любимые хиты "Катастрофически", "История", "Актриса", "Морячок", "Звучи", "Розы", "31-я весна" и многие другие.

Эти и другие песни вдохновляют поклонников вот уже 25 лет, а их автор – Диана Арбенина – давно стала музой и ориентиром для своей аудитории. В ожидании концерта мы собрали несколько ярких высказываний певицы, отражающих её взгляды и систему ценностей.

Про призвание

Очень часто жизнь вносит свои коррективы, дает какие-то знаки, подсказки, и чем старше ты становишься, тем их больше. Главное — вовремя улавливать и не бояться "прочитывать".

Да, это сложно, но возможно. И еще сложнее довериться своей интуиции. Мы очень часто совершаем поступки, чтобы не расстроить маму, не обидеть парня и так далее. Но это неправильно. Нужно делать то, что ты чувствуешь, потому что это твоя жизнь и твоя судьба. И чтобы в сорок лет не кричать "Какого черта я не сделала по-своему?", делай по-своему сразу. С самого начала.

Про творчество

Песня не пишется под наркотиками, алкоголем, сигаретами. Я в это не верю. Творчество должно быть чистым, мозг должен работать на пределе своих возможностей, чтобы поймать и уложить на бумагу то, что витает в воздухе. Я пишу в состоянии кайфа. Но это тот кайф, когда ты ешь мороженое и думаешь: ой, как мне сладенько. В основе рождения песни всегда печаль и счастье от того, что ты живой.

Получается катарсис. Вообще творчество – это катарсис.

Про расставания

Нужно миллиард раз подумать, прежде чем расставаться с человеком, которого ты любишь. Если у вас возникают какие-то вопросы, какие-то недопонимания, нужно все-таки понять, готов ли ты потерять больше, чем у тебя сейчас есть. Расставаться нужно уже в самом конце. Всегда можно договориться, всегда можно друг друга понять.

Расставание, разрыв, истечение раны или операция – это крайняя мера. Зачем же мы думаем отрезать себе руку или все-таки таблетками лечить? Почему мы не думаем, стоит ли душу так полосовать ножами или саблями, крушить все? Почему нельзя относиться друг к другу с большим тактом, и пытаться поставить себя на место того, с кем ты хочешь проститься или кто хочет проститься с тобой.

Про образование

Не верю в самоучек, в самородков, которым не нужно учиться. Этого просто не может быть. Давно уже все придумано, и надо просто пытаться соответствовать тем людям и той мудрости, которые были до тебя. Человек малообразованный, не знающий ни музыкальной грамоты, ни своего языка, очень быстро исчерпает себя самого и скатится в конформизм, выдавая шаблонные мысли в шаблонных фразах. Мне нравятся люди, за которыми чувствуются история, образование и воспитание, и при этом они могут станцевать на барной стойке.

Я не хотела учиться после школы, а мои родители настояли, чтобы я поступила в университет. И сейчас я им за это благодарна. Поэтому моя задача как мамы — интегрировать детей в образовательный социум. Это очень важно.

Про семью

Я сформулировала своё отношение к жизни ещё в 2014 году: не оставаться в стороне от того, что происходит, и при этом, во главе угла у меня должна быть семья. Только семья! Ни в коем случае не внешние катаклизмы — это всё того не стоит. Самое главное — это то, болеет ли твоя мама, жив ли твой отец. А всё, что происходит за границами твоего дома, безусловно, важно, но оно не определяет суть твоего существования. Можно построить рай в отдельно взятом государстве, но если у тебя не будет близкого человека, если он тебя бросит, то зачем тебе этот рай нужен?! Самое главное — это то, что происходит у тебя в семье и у тебя в душе.

Источники:

http://www.woman.ru/stars/life/article/221176/

https://tass.ru/interviews/5433128

https://www.snipers.net/news/2017/09/25/3763/

https://www.snipers.net/news/2017/02/19/3516/