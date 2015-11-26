Два новых казино откроют в 2020 году в Приморье

Весной следующего года гости смогут посетить игорно-развлекательный комплекс "Шамбала", несколькими месяцами позже — NAGA – Vladivostok
Бизнес 13:51
В 2020 году Приморье откроют сразу два объекта в интегрированном развлекательном курорте "Приморье". Фото: Автор: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В 2020 году откроются сразу два объекта в интегрированном развлекательном курорте "Приморье" (ИРК). Казино "Шамбала" введут в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, NAGA – Vladivostok — чуть позже. Только для казино "Шамбала" планируется создать почти 500 рабочих мест, сообщили ИА PrimaMedia в Корпорации развития Приморского края.

"Идём вперёд! АО "Корпорация развития Приморского края" ведёт строительство инженерной инфраструктуры для подключения инвестиционных объектов курорта. ЗАО "Шамбала" очень активно ведёт работы и весной уже откроет двери для первых посетителей. Самым насущным вопросом сейчас станет подбор и обучение персонала на объектах Шамбала и NAGA – Vladivostok", — написал на своей странице в Фейсбук врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.

Инвестор ЗАО "Шамбала" планирует открыть сначала казино, на начальном этапе планируется привлечь 500 работников. Второй очередью — к 2022 году будет создана гостиница, конференц-банкетные залы, спортивный комплекс, спа-зона  и торговая зона. Тогда количество рабочих мест возрастёт до 1000.

Корпорация развития Приморского края обеспечит объект асфальтированной дорогой, инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, канализации, интернетом и телефонией. 

Напомним, что "Шамбала" стала участником ИРК в 2018 году. Тогда инвестор заявлял о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории "пять звезд" на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с "открытой кухней", спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций обозначали в 8 млрд рублей. Строительство объекта было рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство игорно-развлекательного комплекса площадью более 28 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет еще около трех лет. После реализации второй очереди здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс. Объединение произойдет в 2022 году.

Как ранее заявляли в Корпорации развития Приморского края, "Шамбала" является одним из самых перспективных российских операторов на игорно-развлекательном рынке России. Специалисты отмечали, что компания работает на рынке развлекательных услуг уже почти 15 лет, и немногие российские операторы на практике работали над созданием подобных объектов, которые в перспективе могут претендовать на получение статуса объекта мирового класса и оказывать высококачественные услуги. 

Справка: Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" на сегодняшний день – самый масштабный туристический проект на Дальнем Востоке. В данный момент здесь открыто казино с гостиницей Tigre de Cristal, ведется строительство еще нескольких крупных объектов. Предполагается, что в целом на территории игорной зоны будет создано не менее 12 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Реализация проекта позволит создать не менее 6 тысяч дополнительных гостиничных номеров, более 20 тысяч рабочих мест.

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