Матч равных возможностей прошел в рамках Бизнес-спартакиады Приморья

Футболисты с особенностями развития приняли участие в матче с администрацией Приморья. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola

Матч равных возможностей в рамках Бизнес-спартакиады Приморья прошел 2 ноября во Владивостоке. В юнифайд-матче (16+) встретились воспитанники КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр" и представители администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в компании Coca-Cola.

В церемонии открытия игры принял участие вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Соревнования состоялись на футбольном манеже "ТИГР" по инициативе Coca-Cola в России.

"Мероприятие направлено на привлечение жителей к спорту и занятиям физической культуры. Занятия спортом – способ поддержания своей физической формы и восстановление здоровья. Чтобы больше приморцев занимались спортом, мы будем делать все возможное", — сказал директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

Участники показали настоящую игру, взаимовыручку и волю к победе. Победителем можно назвать каждого, кто вышел на поле, потому что для спорта не существует границ, а любимая игра способна объединить всех ценителей футбола без исключения. Вне зависимости от физических и ментальных особенностей должны иметь равные возможности, в том числе и в спорте.



Футболисты с особенностями развития приняли участие в матче с администрацией Приморья. Фото: предоставлено компанией Coca-Cola

"Coca-Cola в России выступает партнером различных спортивных соревнований. Мы рады, что этот матч способствует развитию социально важных инициатив, прежде всего, связанных с построением инклюзивного общества. Юнифайд-матч – это история не про счет на табло. Его настоящий результат сложно измерить. Это и новые возможности для "особенных" игроков, и отклик публики, и продвижение инклюзивных ценностей в стране", — отметила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola в России Марина Мокина.

Напомним, в 2018 году Coca-Cola в России совместно с администрацией Приморского края проводили юнифайд-турнир в честь прибытия в город Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Матч объединил в одной команде игроков с особенностями развития, а также Жилберту Силву, Наталью Водянову, региональных властей, известных спортсменов (бронзового призёра Олимпийских игр 1996 года по гребле на байдарке Георгия Цыбульникова и Чемпиона мира по гребле на каноэ Александра Артемиду), и представителей FIFA и Coca-Cola в России.