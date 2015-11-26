Музей Арсеньева приглашает детей и взрослых на дни бесплатных экскурсий

Познакомиться с визит-центром музея-заповедника "Владивостокская крепость" можно будет в ближайшие выходные
Общество 15:58
Музей города. Фото: ИА PrimaMedia

Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" и Приморский музей имени В.К. Арсеньева приглашают детей и взрослых на дни открытых дверей (6+). В ближайшие выходные посетить экспозицию "Владивосток. Время крепости" в Музее Города по адресу ул. Петра Великого, 6 можно будет, не приобретая входных билетов.

9 и 10 ноября в визит-центре Государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость" будут организованы бесплатные экскурсии. Экскурсоводы Лариса Дударовская, Дмитрий Рыкунов, Оксана Боркова и Михаил Степанков расскажут гостям музея об историческом и геополитическом значении колоссального военно-морского комплекса Владивостока, а также о людях, которые его построили. Все желающие увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916 годов и видеоинсталляцию с показом объектов крепости в их современном состоянии.

График начала экскурсий: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экскурсоводы ждут заявок от групп до 20 человек по телефону: 8 (423) 222-50-77.

Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" и Приморский музей имени В.К. Арсеньева презентовали совместный выставочный проект в сентябре 2019 года. Экспозиция площадью 250 квадратных метров выполняет функцию визит-центра Владивостокской крепости и раскрывает феномен этого масштабного сооружения, сыгравшего важную роль в обеспечении безопасности восточных границ нашей страны.

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  Владивостокская крепость музей, Владивосток, музей

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