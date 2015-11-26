Сердцем и умом: Приморье выбирает президента России

18 марта в Приморье открывается 1325 стационарных избирательных участков, работать на них будут более 10 тысяч человек. Всего в крае зарегистрировано 1 466 599 избирателей. Для удобства волеизъявителей перед выборами президента был апробирован новый порядок включения граждан в списки избирателей. Более 55 тысяч приморцев подали заявления о голосовании не по прописке. Как проходят выборы президента России в Приморском крае, вам расскажут корреспонденты ИА PrimaMedia.

На некоторых участках приморцам обещали организовать продажу дешевых продуктов. Наши корреспонденты нашли буфет и колбасу на участке 609, бухта Тихая, "Энергетический колледж". Если вы голодны, простите нас за фото.

Также корреспондент передает, что сюда голосовать приходят с четвероногими, одна дама пришла "с хрюкающей собачкой".

Также корреспондент передает, что сюда голосовать приходят с четвероногими, одна дама пришла "с хрюкающей собачкой".

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Ажиотаж наблюдается на некоторых участках по Владивостоку и по краю. Вот, например, 741 участок во Владивостоке. А вот это - поселок Восток, Красноармейский район.



Директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович уже проголосовал и сделал селфи.

Сегодня В 14 муниципальных образованиях Приморья проходит фотоконкурс "Приморье выбирает". Жители края могут выиграть планшеты, смартфоны и другую технику за селфи на избирательном участке. Организатором выступила Молодежная организация "Мы едины". Подробности на сайте ПриморьеВыбирает.рф



В пресс-центре выступает Татьяна Владимировна Заболотная, член избирательной комиссии Приморского края. Рассказывает, что во время досрочного голосования свой выбор сделали уже 9,6 тысяч приморцев. Для этого было организовано голосование на судовых участках и в труднодоступных районах. Сегодня же избирательные участки открылись для более 1,5 млн избирателей.



На участках граждане обнаруживают объявление, в котором рассказывается про счета за границей одного из кандидатов. Председатели УИКов говорят, что это раздатка от Крайизбиркома и незаконной агитацией не является. Не все с этим согласны. На видео бывший кандидат в думу Владивостока и в мэры Никита Гиталенко пытается доказать обратное.

В акции на Камчатке также принял участие президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов и профессор Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ и исполнительный директор Российской ассоциации по связям с общественностью Юлия Грязнова. На Камчатке впервые проголосовавшим выдают "Диплом гражданский зрелости". https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=101563...

Работа на участках началась сегодня с гимна Российской Федерации.



Ну, что? Поехали!

А в это время некоторые приморцы уже проголосовали... На Камчатке. Бывший пресс-секретарь одного из бывших губернаторов Приморья Михаил Полусмак принял участие в акции #голосуемпервыми https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=148760...

До открытия участка еще 8 минут, а у дверей уже избиратель! Говорит, идет на работу, надо по пути отдать гражданский долг.

Участок готовят к открытию. Пыль со столов протирают. Члены комиссии разбирают канцелярию, бюллетени, готовят книги избирателей, переносные ящики.

Участок 539, Ленинский район, опечатка КОИБ. Наши корреспонденты будут тут первыми проголосовавшими.

Более 55 тысяч приморцев воспользовались нововведением нынешних выборов и подали заявления о голосовании не по прописке. Они сами выбирали, где хотят отдать свой голос, и самым популярным участком стал УИК номер 983 во Фрунзенском районе Владивостока. Туда придут 1069 непрописанных.

Накануне выборов был объявлен день тишины. Это значит, что до 4 часов утра 19 марта по владивостокскому времени в России, и в Приморье в часности, запрещена любая предвыборная агитация. Почему до 4 утра? Именно во столько закрывается последний участок в Калининградской области. Широка страна. Дальний восток начинает выборы, а потом дольше всех не спит, чтобы опубликовать предварительные результаты.

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Оперативный штаб, или главный пресс-центр этих выборов, будет работать сегодня на первом этаже здания администрации Приморского края. Его двери откроются в 8.00, одновременно с избирательными участками. А уже в 8.30 состоится первый брифинг — представитель Краевой избирательной комиссии расскажет об открытии участков и о мерах безопасности. В пресс-центре для вас весь день будут дежурить журналисты PrimaMedia, кроме того, наши репортеры посетят несколько участков, в том числе и в весьма экзотических местах, где люди тоже имеют право выбирать президента.