Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"

Трансляция 20 сентября

16-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля в этом году стал актер Александр Михайлов.

В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.

Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и министерства культуры России.


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19:46

Идет церемония представления главных призов кинофестиваля (хрустальные звезды и ракушки работы Илоны Гансовской) и представления фильмов - участников главного конкурса.

19:45

Новые ведущие: российская актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка и её муж - актер Дмитрий Готсдинер


19:43

Выступает председатель жюри Алексей Герман-младший: "У меня джетлаг после перелета. Нам повезло, мы хорошо долетели, а говорят вчера кто-то кричал в самолете. Это большая честь находиться здесь, мы постараемся выбрать самую сильную и талантливую картину. Я впервые в галстуке после 15 лет."

19:42

Всем членам жюри повязывают платки-галстуки с символикой фестиваля.

19:38

Идет представление фильмов открытия (про них мы уже рассказали), а теперь ведущие представляют членов жюри кинофестиваля

19:34

Для тех, кто не знает, это они

19:33

Ведущие церемонии открытия - актер Олег Акулич и заслуженная артистка России Ольга Прокофьева

19:33

На сцене большого зала началась церемония открытия кинофестиваля


19:27

В программе короткого метра также восемь картин:

  • Восьмой вид
  • Календарь
  • Лето электрического льва
  • На границе
  • Подарок
  • Салам
  • Хищник
  • Ярко-рыжий
19:15

Один из фильмов закрытия - снятый во Владивостоке "На районе" (с Данилой Козловским) покажут сразу в пяти залах кинотеатра "Океан" 27 сентября.

В широкий прокат фильм должен выйти 4 октября.

19:09

Российский фильм Алексея Федорченко "Война Анны" - один из фаворитов фестиваля.

На прошедшем в этом году "Кинотавре" исполнительница главной роли Марта Козлова была награждена специальным дипломом жюри "За создание пронзительного образа войны глазами ребенка".

19:07

В основном конкурсе кинофестиваля 8 фильмов:

  • Великий Будда
  • Война Анны
  • Дом волка
  • Нервный перевод
  • Овдовевшая ведьма
  • Отец сыну
  • Рейс на Триполи отменен
  • Шелк и пламя
19:02

Эрик Робертс 26 сентября проведет свою встречу перед демонстрацией фильма "Поезд-беглец", за роль в которой он был номинирован на "Оскар" в далёком 1985-м.

19:00

Уже завтра 22 сентября состоится творческая встреча с Энди Макдауэлл. Выступление актрисы завершится показом психологичесой драмы режиссёра Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео".

Этот дебютный фильм Стивена Содерберга получил главную премию на Каннском кинофестивале в 1989 году.

18:58

Напомним, на кинофестиваль также ожидают приезда американского актера Эрика Робертса. Старший брат Джулии Робертс прославился в 1985 году, когда сыграл роль в фильме Андрея Кончаловского "Поезд-беглец". За эту роль он был номинирован на "Оскар".

Одним из последних появлений актера на большом экране стала роль в фильме "Человеческая многоножка - 3".

Где-то он свернул не туда...

18:55

Зрители звездной дорожки сразу разошлись, самые стойкие продолжают фотографироваться у пресс-воллов

18:54

Сама церемония начнется только через полчаса, так что ожидаем и смотрим фотографии.

18:52

Зрители ринулись фотографироваться на звёздную дорожку

18:52

Кстати, расписание всех кинопоказов можно посмотреть здесь

18:51

Теперь зрители и гости кинофестиваля проходят в большой зал Приморской сцены Мариинского театра на церемонию открытия кинофестиваля.

18:49

Открытая площадка в амфитеатре на набережной Спортивной гавани уже сегодня примет первых зрителей. в 21:00 зрители смогут увидеть 6 короткометражных фильмов

18:47

Местных "звезд" публика встречает прохладно.

18:45

По дорожке идет местный бомонд: коммерсанты, блогеры, редакторы модных журналов.

18:45

Владивостокский режиссер Петр Старостин с супругой Альбиной

Фильм "Осколки звезд сорвутся с неба и исчезнут" — 77-минутный документальный фильм Петра Старостина о смерти собственный матери — покажут на фестивалях "Меридианы Тихого 2018" во Владивостоке и "Артдокфест 2018" в Риге и Москве

Подробнее: https://primamedia.ru/news/732351/?from=37

18:43

На дорожке знаменитая американская фотограф Хенни Гарфанкел. 22 сентября во Владивостоке откроется её фотовыставка «Моложе!».

Посмотреть на ее работы можно до 12 октября в галерее «Арка».


18:42

Приморская актёрская династия Запорожцев

18:38

Приятно увидеть на звездной дорожке народных артистов России, актеров театра имени Горького Владимира Сергиякова и Александра Славского.


18:36

Хотя, если подумать, за последние годы он визуально изменился в лучшую сторону, чем не киноактёр?))

18:35

По звездной дорожке кинофестиваля также идет экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

18:33

Для ценителей кино рассказываем про всех звездных участников кинофорума.

18:32

Пока гости идут по звёздной дорожке, можно посмотреть на нашу подборку 10 лучших фильмов кинофестиваля.

https://primamedia.ru/news/736738/

18:30

Гостем закрытия станет голливудский актер Стивен Сигал.

"Голливудский актер Стивен Сигал приедет на закрытие, для нас это украшение фестиваля", — сообщил во вторник журналистам директор кинофорума Ефим Звеняцкий.

18:29

18:29

Достаточно пронизывающий ветер, но зрители аплодируют гостям фестиваля.

18:28

18:27

Картина Гордона "Огни притона" несколько лет назад получила на фестивале "Приз зрительских симпатий"


18:26

Телеведущий Александр Гордон с супругой!

18:23

18:23

Энди Макдауэлл, звезду "Дня сурка" и комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" встречают криками "браво"!!!

18:20

Неизменный ВладимирГрамматиков - человек, который сделал "Ералаш".

18:19

На дорожке появляются российские актеры.

18:19

Идут члены жюри во главе с Алексеем Германом-младшим, идет жюри NETPAC и жюри FIPRESCI

18:16

Вместе с ними - президент кинофестиваля Михайлов.

18:13

Встречают гостей кинофестиваля врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой



18:11

Итак, "Звёздная дорожка" начинается!

18:08

На закрытии фестиваля состоится показ фильма Ольги Зуевой "На районе", который снимался во Владивостоке в прошлом году с Данилой Козловским в главной роли. В фильме снялся даже директор кинофестиваля "Меридианы Тихого" Ефим Звеняцкий.

Вторым фильмом закрытия станет поэтическое роуд-муви "Видение" Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли.

18:05

По традиции фестиваль откроется двумя фильмами — драмой "Два билета домой" Дмитрия Месхиева и философской притчей "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера Аличе Рорвахер, удостоенного в этом году приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.





18:01

В этом году в рамках кинофорума покажут почти 180 фильмов из 40 стран.

18:00

Кстати, 26 сентября в 18:15 в кинотеатре "Океан" известный российский киноактер Алексей Гуськов лично представит во Владивостоке свой новый фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", в котором выступил в роли продюсера и соавтора сценария.



17:56

Президентом фестиваля в этом году стал Александр Михайлов. Для российских зрителей он известен прежде всего ролью Василия Кузякина из кинокомедии "Любовь и голуби" 1985 года.

Творческий путь Александра Михайлова начался во Владивостоке, где в 1969 году он окончил факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточный институт искусств).


17:53

Девчонки-барабанщицы продрогли на холодном ветре, но продолжают улыбаться. Настоящая приморская закалка!))


17:47

Пока публики не так много, но курсанты уже ждут приезда звездных гостей.

17:46

В этом году на кинофестиваль впервые не приедет Рок Бриннер - сын легендарного Юла Бриннера и, по-настоящему, живой символ "Меридианов".

С 2003 годе не пропускал ни одной "звёздной дорожки" главного приморского кинофестиваля.

17:45

Во Владивостоке, на площадке перед Приморской сценой Мариинского театра заканчиваются последние приготовления перед "Звёздной дорожкой" кинофестиваля "Меридианы Тихого". В этому году кинофорум проходит в 16-й раз.

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