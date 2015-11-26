Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"

До матча осталось —
16-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля в этом году стал актер Александр Михайлов.
В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.
Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и министерства культуры России.
Идет церемония представления главных призов кинофестиваля (хрустальные звезды и ракушки работы Илоны Гансовской) и представления фильмов - участников главного конкурса.
Новые ведущие: российская актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка и её муж - актер Дмитрий Готсдинер
Выступает председатель жюри Алексей Герман-младший: "У меня джетлаг после перелета. Нам повезло, мы хорошо долетели, а говорят вчера кто-то кричал в самолете. Это большая честь находиться здесь, мы постараемся выбрать самую сильную и талантливую картину. Я впервые в галстуке после 15 лет."
Всем членам жюри повязывают платки-галстуки с символикой фестиваля.
Идет представление фильмов открытия (про них мы уже рассказали), а теперь ведущие представляют членов жюри кинофестиваля
Для тех, кто не знает, это они
Ведущие церемонии открытия - актер Олег Акулич и заслуженная артистка России Ольга Прокофьева
На сцене большого зала началась церемония открытия кинофестиваля
В программе короткого метра также восемь картин:
Один из фильмов закрытия - снятый во Владивостоке "На районе" (с Данилой Козловским) покажут сразу в пяти залах кинотеатра "Океан" 27 сентября.
В широкий прокат фильм должен выйти 4 октября.
Российский фильм Алексея Федорченко "Война Анны" - один из фаворитов фестиваля.
На прошедшем в этом году "Кинотавре" исполнительница главной роли Марта Козлова была награждена специальным дипломом жюри "За создание пронзительного образа войны глазами ребенка".
В основном конкурсе кинофестиваля 8 фильмов:
Эрик Робертс 26 сентября проведет свою встречу перед демонстрацией фильма "Поезд-беглец", за роль в которой он был номинирован на "Оскар" в далёком 1985-м.
Уже завтра 22 сентября состоится творческая встреча с Энди Макдауэлл. Выступление актрисы завершится показом психологичесой драмы режиссёра Стивена Содерберга "Секс, ложь и видео".
Этот дебютный фильм Стивена Содерберга получил главную премию на Каннском кинофестивале в 1989 году.
Напомним, на кинофестиваль также ожидают приезда американского актера Эрика Робертса. Старший брат Джулии Робертс прославился в 1985 году, когда сыграл роль в фильме Андрея Кончаловского "Поезд-беглец". За эту роль он был номинирован на "Оскар".
Одним из последних появлений актера на большом экране стала роль в фильме "Человеческая многоножка - 3".
Где-то он свернул не туда...
Зрители звездной дорожки сразу разошлись, самые стойкие продолжают фотографироваться у пресс-воллов
Сама церемония начнется только через полчаса, так что ожидаем и смотрим фотографии.
Зрители ринулись фотографироваться на звёздную дорожку
Теперь зрители и гости кинофестиваля проходят в большой зал Приморской сцены Мариинского театра на церемонию открытия кинофестиваля.
Открытая площадка в амфитеатре на набережной Спортивной гавани уже сегодня примет первых зрителей. в 21:00 зрители смогут увидеть 6 короткометражных фильмов
Местных "звезд" публика встречает прохладно.
По дорожке идет местный бомонд: коммерсанты, блогеры, редакторы модных журналов.
Владивостокский режиссер Петр Старостин с супругой Альбиной
Фильм "Осколки звезд сорвутся с неба и исчезнут" — 77-минутный документальный фильм Петра Старостина о смерти собственный матери — покажут на фестивалях "Меридианы Тихого 2018" во Владивостоке и "Артдокфест 2018" в Риге и Москве
Подробнее: https://primamedia.ru/news/732351/?from=37
На дорожке знаменитая американская фотограф Хенни Гарфанкел. 22 сентября во Владивостоке откроется её фотовыставка «Моложе!».
Посмотреть на ее работы можно до 12 октября в галерее «Арка».
Приморская актёрская династия Запорожцев
Приятно увидеть на звездной дорожке народных артистов России, актеров театра имени Горького Владимира Сергиякова и Александра Славского.
Хотя, если подумать, за последние годы он визуально изменился в лучшую сторону, чем не киноактёр?))
По звездной дорожке кинофестиваля также идет экс-мэр Владивостока Владимир Николаев
Для ценителей кино рассказываем про всех звездных участников кинофорума.
Пока гости идут по звёздной дорожке, можно посмотреть на нашу подборку 10 лучших фильмов кинофестиваля.
Гостем закрытия станет голливудский актер Стивен Сигал.
"Голливудский актер Стивен Сигал приедет на закрытие, для нас это украшение фестиваля", — сообщил во вторник журналистам директор кинофорума Ефим Звеняцкий.
Достаточно пронизывающий ветер, но зрители аплодируют гостям фестиваля.
Картина Гордона "Огни притона" несколько лет назад получила на фестивале "Приз зрительских симпатий"
Телеведущий Александр Гордон с супругой!
Энди Макдауэлл, звезду "Дня сурка" и комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" встречают криками "браво"!!!
Неизменный ВладимирГрамматиков - человек, который сделал "Ералаш".
На дорожке появляются российские актеры.
Вместе с ними - президент кинофестиваля Михайлов.
Встречают гостей кинофестиваля врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой
Итак, "Звёздная дорожка" начинается!
На закрытии фестиваля состоится показ фильма Ольги Зуевой "На районе", который снимался во Владивостоке в прошлом году с Данилой Козловским в главной роли. В фильме снялся даже директор кинофестиваля "Меридианы Тихого" Ефим Звеняцкий.
Вторым фильмом закрытия станет поэтическое роуд-муви "Видение" Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли.
По традиции фестиваль откроется двумя фильмами — драмой "Два билета домой" Дмитрия Месхиева и философской притчей "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера Аличе Рорвахер, удостоенного в этом году приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.
В этом году в рамках кинофорума покажут почти 180 фильмов из 40 стран.
Кстати, 26 сентября в 18:15 в кинотеатре "Океан" известный российский киноактер Алексей Гуськов лично представит во Владивостоке свой новый фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", в котором выступил в роли продюсера и соавтора сценария.
Президентом фестиваля в этом году стал Александр Михайлов. Для российских зрителей он известен прежде всего ролью Василия Кузякина из кинокомедии "Любовь и голуби" 1985 года.
Творческий путь Александра Михайлова начался во Владивостоке, где в 1969 году он окончил факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточный институт искусств).
Девчонки-барабанщицы продрогли на холодном ветре, но продолжают улыбаться. Настоящая приморская закалка!))
Пока публики не так много, но курсанты уже ждут приезда звездных гостей.
В этом году на кинофестиваль впервые не приедет Рок Бриннер - сын легендарного Юла Бриннера и, по-настоящему, живой символ "Меридианов".
С 2003 годе не пропускал ни одной "звёздной дорожки" главного приморского кинофестиваля.
Во Владивостоке, на площадке перед Приморской сценой Мариинского театра заканчиваются последние приготовления перед "Звёздной дорожкой" кинофестиваля "Меридианы Тихого". В этому году кинофорум проходит в 16-й раз.
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