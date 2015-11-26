Открытие 16-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого"

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16-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля в этом году стал актер Александр Михайлов.

В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоятся культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.

Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и министерства культуры России.

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