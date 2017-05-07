Вклад Приморья в Победу: 200 тысяч солдат, 44 млн рублей, каждая восьмая пуля

Великая Отечественная война. Фото: РИА PrimaMedia, Виталий Гречанюк

Как жил край в годы Великой Отечественной войны - в обзоре ИА PrimaMedia

Наша страна готовится в 74-й раз отметить годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Война за свободу и независимость своей страны, священная битва с бесчеловечным фашистским режимом, к тому времени поработившим половину Европы, с первых дней стала для наших земляков-приморцев делом не только долга, но и чести. В годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной — защищали Москву и Ленинград, бились в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Сотни тысяч жителей Приморья трудились в тылу, обеспечивая армию и флот всем необходимым. Воины-тихоокеанцы участвовали в разгроме японской Квантунской армии на Дальнем Востоке, окончательно покончив со Второй мировой войной. ИА PrimaMedia предлагает вместе с читателями вспомнить, какой вклад внесли Приморье и Владивосток в Победу.

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами"

Это заключительная фраза обращения к советскому народу, которое заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны.

— Жители Владивостока услышали знаменитую речь Молотова в 17 часов по местному времени из репродуктора, расположенного на здании крайкома партии (ныне — офис банка "Приморье"). В Приморском государственном архиве есть фотография, на которой запечатлен этот трагический момент, — рассказывает приморский краевед Нелли Мизь.



Жители Владивостока услышали знаменитую речь Молотова в 17 часов по местному времени, Фото с места события из других источников. Автор фото: предоставлено Нелли Мизь

Уже ночью с 22 на 23 июня во Владивостоке состоялся радиомитинг, транслировавшийся по всему краю. Жители краевого центра самых разных профессий призвали трудящихся Приморья мобилизовать все свои силы для разгрома немецко-фашистских захватчиков. Неподдельно патриотичным было и стремление сражаться на фронте с оружием в руках.

Только за 23 и 24 июня в крайвоенкомат было подано свыше 500 заявлений от добровольцев с просьбой немедленно отправить их на фронт, рассказывает историк Иван Егорчев.

Приморский отпор фашизму — на всех фронтах

Годы Великой Отечественной войны для Приморья были и героическими, и нелегкими. Как и по всей стране, отсюда ушли десятки эшелонов, увозя мужчин в действующую армию. Свыше 30 тысяч из них не вернулись обратно, заплатив жизнью за свободу и независимость своей страны. За годы войны из Приморского края было призвано более 200 тысяч человек. Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами. Ими были укомплектованы экипажи построенной на средства жителей края танковой колонны "Приморский комсомолец" и других формирований.



Памятник танковой колонне "Приморский комсомолец" во Владивостоке, Фото с места события собственное. Автор фото: РИА PrimaMedia

Приморцы сражались на всех фронтах Отечественной войны.

Приморцы защищали Москву и Ленинград, воевали в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин.

Командиров для сухопутных частей выпускали Владивостокское и Шкотовское пехотные училища, для флота — созданное еще в 1937 году Тихоокеанское высшее военно-морское училище, авиаторов — Вознесенская военно-авиационная школа пилотов ВВС.



Владивостокское пехотное училище, Фото с места события из других источников. Автор фото: предоставлено Нелли Мизь

Осенью и зимой 1941 года у стен Москвы насмерть стояли воины-тихоокеанцы четырех морских стрелковых бригад. 71-я морская стрелковая бригада под командованием Я.П.Безверхова первой в морской пехоте получила звание гвардейской.

Выпускник Дальневосточного морского техникума Николай Сипягин командовал дивизионом катеров, совершивших героический прорыв в Новороссийскую бухту 10 сентября 1943 года(за этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза). 35 приморцев стали Героями за форсирование Днепра.

В числе первых ворвался в Берлин батальон под командованием Ивана Воронина — уроженца Владивостока, а бойцы тихоокеанца Константина Самсонова водрузили Знамя Победы у входа в рейхстаг. Первым комендантом Берлина был назначен участник боев у озера Хасан Николай Берзарин.

За храбрость, проявленную в сражениях на фронтах Великой Отечественной нашим землякам было вручено 230 тысяч боевых наград. 104 приморцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шесть человек получали Звезду Героя дважды. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Тихоокеанский флот — "черная смерть" для фашистских захватчиков

Тихоокеанский флот направил для участия в боевых действиях на суше почти третью часть своего личного состава.

Свыше 146 тысяч моряков-тихоокеанцев участвовало в битве под Москвой, на Волге, в героической обороне Севастополя, Ленинграда, Заполярья. Морская пехота, надевавшая перед атакой флотские бескозырки, получила среди немецких солдат грозное прозвище — "черная смерть".



Моряки-тихоокеанцы во время боевого похода, Фото с места события из других источников. Автор фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Из сформированных к декабрю 1941 года 25 морских стрелковых бригад 12 состояли из тихоокеанцев и амурцев. Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота — лидер "Баку", эсминцы "Разумный" и "Разящий", лодки Л-15, С-51, С-54, С-55, С-56 воевали на Северном флоте. 10 подводных лодок и 6 катеров с экипажами были переброшены с Тихого океана на Черноморский флот.



Легендарная подводная лодка С-56 во время боевого похода в годы войны, Фото с места события из других источников. Автор фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Важнейшие боевые задачи Тихоокеанский флот выполнял и на родном Дальнем Востоке. Во время войны он находился в беспрерывной готовности к отбиванию возможной атаки милитаристской Японии. Тихоокеанский флот активно поддерживал войска 1-го Дальневосточного фронта в освобождении Северной Кореи, принимал участие в Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях. Военно-Воздушные силы ТОФ флота участвовали в Сейсинской, Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях, а также в высадке морских десантов в Порт-Артуре и Дальнем.



Митинг на одном из военных кораблей в День Победы. 9 мая 1945г, Фото с места события из других источников. Автор фото: из фотофонда Государственного архива Приморского края

За боевые подвиги 19 кораблям, частям и соединениям ТОФ присвоены гвардейские звания, 13 – почетные наименования, 16 кораблей награждены орденами. Свыше 30 тысяч моряков, морских пехотинцев и летчиков ТОФ награждены орденами и медалями, 43 присвоено звание Героя Советского Союза.

Жизнь в ожидании атаки

Приморье не было ареной активных боевых действий, но жизнь края определялась его пограничным положением. В 125 км от Владивостока и в 95 км от Уссурийска вдоль советско-китайской границы находились японские войска — миллионная Квантунская армия, выжидавшая удачного момента для нападения на СССР.

Еще в апреле 1941 года Советский Союз заключил с Японией Пакт о нейтралитете. Однако Япония, союзник Германии по Тройственному пакту, продолжала наращивать вооруженные силы на континенте. С июля 1941 по 1942 год Квантунская армия увеличилась до 1 млн солдат и офицеров, в 2 раза возросло количество танков, в 3 раза — самолетов. Опасность нападения Японии на СССР все время оставалась реальной.

В этих условиях военная подготовка трудящихся имела особое значение для всего советского Дальнего Востока.

17 сентября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР опубликовал постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР". Такое решение было продиктовано не только требованиями военного положения, но и патриотическим стремлением граждан страны подготовить себя к отпору фашистам. Многие из них получили первые знания по военному делу в гражданских подразделениях всеобуча (всеобщее военное обучение трудящихся — ред.) , в расквартированных в Приморье воинских частях, на кораблях Тихоокеанского флота. В подготовке боевых резервов участвовали военкоматы, оборонные общества ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — ред.) и Красный Крест, формирования МПВО (местная противовоздушная оборона). Изучались оружие и техника, готовились пулеметчики, автоматчики, снайперы, минометчики. Военному делу обучались медсестры и сандружинницы.

В этих условиях Владивосток с первых дней войны стал жить как прифронтовой город, готовый к обороне. Тысячи его жителей ежедневно выходили в пригороды на строительство дотов и рытье противотанковых рвов. Весь город был разбит на квадраты ПВО, в которых дежурили с противогазами и противопожарным инвентарем бойцы тыла. Сильно изменился в эти годы и внешний облик Владивостока: были закрыты темными шторами окна домов, погасли уличные фонари. Такая обстановка сохранялась в городе до конца Второй мировой войны.

Все для фронта, все для победы!

С первых дней войны началось перепрофилирование под военные цели многих приморских предприятий. Утром 23 июня 1941 года, в первый рабочий день войны, по всем заводам и фабрикам, учреждениям и учебным заведениям, колхозам и совхозам, по районам порта, кораблям и судам, железнодорожным станциям прошли митинги. Известные слова "Все для фронта, все для победы!" стали лозунгом тружеников тыла.

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"Каждый из нас готов в любую минуту встать с оружием в руках на защиту любимой Родины, – сказал, выступая перед рабочими "Дальзавода", инженер Мараховский. – Но не менее важной и ответственной задачей является бесперебойная работа тыла. Призываю весь коллектив завода считать себя мобилизованным. Каждый из нас должен считать своим долгом не покидать рабочего места до тех пор, пока не будет выполнено дневное задание…" Эти слова были не только поддержаны участниками митинга, но и сразу же стали конкретными делами. В цехе №6 "Дальзавода" 23-24 июня 1941 года бригада Овчарова работала, не уходя с завода, 48 часов, но заказ выполнила. В цехах №8 и №21 большинство рабочих стали трудиться сверхурочно.

Приморские труженики тыла внесли свой весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Увеличилась добыча золота и цветных металлов (подсчитано, что каждая восьмая пуля тех времен была отлита из свинца, добытого в Тетюхе – нынешнем Дальнегорске), бесперебойно работали железные дороги, миллионы тонн грузов, в том числе военных, перевез торговый флот.

"В Госархиве Приморского края сохранились документы, свидетельствующие о большом вкладе нашей промышленности в дело Победы, — рассказывает краевед Нелли Мизь. – Так, предприятия Главвостокрыбпрома перестроились и начали выпускать: спиртовой котелок для обогрева рук красноармейцев и летчиков в зимний период, амортизационные кольца к компрессорам для орудий, пулеметные коробки для хранения лент с патронами, армейские котелки, гранаты, прицельные приспособления – ортоскопы универсальные и снайперские, пистолеты, пулеметы, ППШ".

Всего приморскими предприятиями за годы ВОВ произведено: снарядов разного калибра – 879 тысяч, мин – 1 млн 1 тысяча 149, гранат – 891 тысяч, запалов — 220 тысяч, и многое другое. "Дальзавод" в предвоенные и военные годы построил около ста боевых кораблей и более 150 единиц вспомогательного флота.

В начале июня 1941 года во всем Приморском крае стали создаваться Фонды обороны. 7 июля в приморской краевой конторе Госбанка был открыт специальный счет "Фонда обороны страны". Рабочие и служащие края принимали на собраниях решения об отчислении в этот фонд однодневного или двухдневного заработка, порой даже ежемесячно до окончания войны. Поступали в фонд и личные пожертвования.

С августа 1941 года по февраль 1942 года владивостокцы внесли в Фонд обороны более 44 млн рублей деньгами и облигациями.

Кроме того, на нынешнем стадионе "Авангард" во Владивостоке, при участии лаборатории ДВПИ, была организована установка по переработке липовецкого угля – его подвозили на полуторках и перерабатывали в жидкое топливо — бензин военного времени. Как говорят историки, на этом бензине по всей стране ездили машины в годы войны.

Маньчжурская операция

Разгром вооруженными силами СССР и его союзниками гитлеровской Германии означал полное крушение планов японской военщины в Азии и на Тихом океане. В апреле 1945 года американцы высадились на острове Окинава, к лету были освобождены Филиппины, Индонезия и часть Индокитая.

Тогда же Советский Союз денонсировал Пакт о нейтралитете с Японией, выполняя союзнические обязательства и решения Потсдамской конференции, а 8 августа 1945 года объявил ей войну.



Герой Советского Союза командир подводной лодки С-56 Г.И. Щедрин и командир подводной лодки С-51 И.Ф. Кучеренко на борту подводной лодки С-56.[1941-1945гг.], Фото с места события из других источников. Автор фото: из фотофонда Государственного архива Приморского края

В ночь на 9 августа 1945 года начались военные действия силами трех фронтов. На Забайкальско-Маньчжурском направлении наступали войска Забайкальского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского, на Приамурском — 2-го Дальневосточного фронта, которым командовал генерал армии М. А. Пуркаев. На Приморском направлении наступали войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К. А. Мерецкова. Части этого фронта двигались непосредственно с территории Приморья: от Губерово и Лесозаводска, от озера Ханка, от Раздольного и Барабаша. На территории края базировались также 9-я воздушная армия и 10-й мехкорпус.

Действия сухопутных сил были поддержаны кораблями Тихоокеанского флота под командованием адмирала И. С. Юмашева и Амурской военно-речной флотилии под командованием контр-адмирала Н. В. Антонова.

Общее руководство боевыми действиями на Дальнем Востоке осуществлял Маршал Советского Союза А. М.Василевский.

Главная стратегическая задача сухопутных сил заключалась в расчленении и уничтожении Квантунской армии и потому наступление велось сразу всеми тремя фронтами.

Разгром Квантунской армии и островных группировок ускорил капитуляцию Японии, которая была зафиксирована уже 2 сентября 1945 года Актом о капитуляции Японии. От имени Советского Союза его подписал генерал-лейтенант К. Н. Деревянко.

ИА PrimaMedia благодарит за помощь в подготовке материала Приморский краевой музей имени Арсеньева и Военно-исторический музей Тихоокеанского флота.

8.05.2019