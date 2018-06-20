Микрокредитор НБАМРа намерен обанкротить рыбный бизнес семьи Дарькина и Белобровой

Сергей Дарькин и Лариса Белоброва. Фото: ИА PrimaMedia

Сумма требований компании «Приморский бриз» - около 10 млн рублей, чистые активы ПАО «НБАМР» на конец 2017 года – 7,436 млрд рублей

20 июня, PrimaMedia. Зарегистрированная во Владивостоке компания "Приморский бриз" опубликовала на специализированном госпортале se.fedresurs.ru сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР). Требования кредитора в размере около 10 млн рублей в марте этого года были подтверждены решением Арбитражного суда ПК, однако возбужденное в мае в отношении должника исполнительное производство результатов не принесло, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно тексту искового заявления, 9 июня размещенному "Приморским бризом" на se.fedresurs.ru, в январе 2017 года между компанией и ПАО "НБАМР" был заключен договор на поставку неких товарно-материальных ценностей. Впоследствии "Приморский бриз" обратился в АС ПК с иском о взыскании с НБАМРа задолженности по этому договору в размере 9,3 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, в апреле 2018 года решение вступило в силу.

Поскольку исполнительное производство не привело к погашению долга, спустя 3 месяца после вынесения судебного решения о взыскании долга "Приморский бриз" принял решение о подаче иска о признании ПАО "НБАМР" банкротом, увеличив сумму требований (с учетом набежавших процентов) до 9 982 127,54 рублей.

Отметим, что первый раз заявление о признании должника банкротом было подано в краевой арбитраж еще 7 июня, однако уже 8 июня суд отказался принять иск, указав на необходимость предварительной (минимум за 15 дней) публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о несостоятельности на соответствующем ресурсе. Таким образом, опубликовав сообщение "о намерении" 9 июня, уже на следующей неделе "Приморский бриз" сможет повторно подать исковое заявление в АС ПК с гарантией, что по предыдущему основанию оно возвращено не будет.

Согласно открытым источникам, ООО "Приморский бриз" было зарегистрировано во Владивостоке в 2010 году. Уставный капитал общества – 10 тысяч рублей, единственный учредитель (он же гендиректор компании) – физическое лицо. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Также в активе "Приморского Бриза" — поставки по пяти госконтрактам (заказчики — АО "Восточный Порт" и ФГБУ "Морспасслужба") суммарно на 8 млн рублей.

Основным бенефициаром ПАО "НБАМР" является Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина (сам господин Дарькин входит в состав Совета директоров ПАО "НБАМР"). Согласно открытым данным, госпоже Белобровой принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих акций московского АО "Дальинвестгрупп", которое, в свою очередь, владеет 88,2211% обыкновенных акций ПАО "НБАМР". Среди других заметных акционеров НБАМРа – гендиректор компании и член Совета директоров Сергей Передрий (давний соратник Дарькина по работе в администрации Приморья) и 100%-ная "дочка" НБАМРа – инвестиционная компания "СМАРТ". 6,9303% акций ПАО "НБАМР" находятся в публичном обращении.

По итогам 2017 года уставный капитал ПАО "НБАМР" составил 111,7 млн рублей, стоимость чистых активов публичного акционерного общества – 7,4 млрд рублей (годом ранее – 4,3 млрд). Главный же "ресурсный актив" НБАМРа составляют значительные доли квот на добычу в Дальневосточном бассейне ликвидных биоресурсов: в 2018 году компания имеет право на вылов 112 тысяч тонн минтая (около 6,4% от всего общего допустимого улова в ДВ-бассейне), 18,6 тысяч тонн тихоокеанской сельди (около 6,7% от ОДУ) и 41 тысячи тонн командорского кальмара ( 37,27% от ОДУ в ДВ-бассейне). Кроме того, весной 2017 года ПАО "НБАМР" по итогам аукциона приобрело право в течение 15 лет ежегодно добывать в подзоне Приморье около 120 тонн синего краба и порядка 550 тонн — стригуна опилио.

Согласно годовой отчетности, выручка ПАО "НБАМР" в 2017 году составила 8,098 млрд рублей (в 2016-м – 9,665 млрд). Значительное падение продемонстрировала чистая прибыль компании – с 2,735 млрд рублей по итогам 2016 года до 562 млн по итогам 2017-го. От ИА PrimaMedia напомним, что значительное падение чистой прибыли по итогам 2017 года показала и во многом схожая с НБАМРом по масштабам и структуре бизнеса другая приморская рыбопромысловая компания – ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ, контролируется семьей губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко). Комментируя снижение прибыли с 1,019 млрд рублей по итогам 2016 года до 243 млн – по итогам 2017-го, авторы годового отчета, утвержденного собранием акционеров ПАО "ПБТФ" в мае этого года, указывают на следующие негативные факторы: плохая промысловая обстановка при добыче минтая и сельди, из-за падения курса доллара на 23,5% снижение оптовых цен реализации уловов на экспорт из-за укрепления рубля по отношению к доллару США, рост себестоимости продукции, работ и услуг.