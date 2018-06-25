Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Гольдштейн: Туротрасль России становится более прозрачной и безопасной для граждан

В этом году заработает комплекс нововведений в туристической отрасли

25 июня, PrimaMedia. Комплекс нововведений в туристической отрасли, направленных на повышение прозрачности и защиту прав граждан России, заработает уже в этом году, — ИА PrimaMedia.

Так станет проще получить компенсацию за оплаченный тур, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства по договору. Новые поправки в закон четко определили, что датой наступления страхового случая считается не только публичное заявление туроператора о прекращении своей деятельности (что происходит не всегда), но и день принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об исключении оператора из реестра.

Туроператоров также обязали формировать фонды финансового обеспечения своих обязательств. Объемы этих гарантий будут в открытом доступе, таким образом, туристы смогут их сравнить и обратиться в более надежную компанию.

Кроме того, в России будет введена система электронного контроля продажи туров "Электронная путевка", которую внедряют Ростуризм и госкорпорация "Ростех". Задача проекта – защитить туристов от банкротства, недобросовестных действий туроператоров, перевозчиков, отельеров и страховщиков.

Суть системы в том, что туристы и надзорные органы смогут контролировать каждый этап организации оплаченного тура благодаря формированию электронной документации на каждую услугу: покупку билета, ваучер в гостиницу, услуги переводчика, гида, оплату экскурсий и страховок.

Кроме того, система "Электронная путевка" может быть использована и для контроля рынка чартерных перевозок. Она не позволит продавать билетов больше, чем можно выполнить рейсов (овербукинг). К слову, законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг уже внесен в Госдуму. В соответствии с документом, авиакомпании будут оштрафованы в размере

от 50 до 100 тысяч рублей, если пассажиру не хватило мест. За повторное правонарушение штраф увеличивается до 200 тысяч рублей. При этом перевозчик должен оплатить места в гостиницах на время ожидания другого рейса пассажирам, если им не хватило места в самолете из-за овербукинга.

— Ежегодно фиксируется рост турпотока в России – внутри страны, въездного и выездного туризма. Однако вместе с тем возникает большое количество жалоб на туроператоров и перевозчиков в связи с недобросовестным исполнением их обязательств по договорам. Это нередко приводило к тому, что люди оставались без отдыха, без компенсаций. Такое положение дел недопустимо, поэтому, конечно, правила на рынке необходимо ужесточить, сделать работу туротрасли прозрачной и безопасной с точки зрения защиты прав граждан. Комплекс разработанных мер позволит значительно улучшить ситуацию, а также пресечь финансовые махинации по выводу средств из страны и теневым продажам, которые по оценке Центрального банка составляют порядка 60 млрд рублей в год, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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