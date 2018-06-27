Командующего Тихоокеанским флотом прочат на должность главкома ВМФ России

Сергей Авакянц. Фото: пресс-служба ТОФ

Сергей Авакянц может сменить на этом посту Владимира Королева

27 июня, PrimaMedia. Командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирала Сергея Авакянца прочат на должность главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ). Информацию об этом опубликовала газета "Известия" в материале об адмиральских рокировках на флоте. Главком ТОФ может сменить на этом посту адмирала Владимира Королева, который занимает должность два года, сообщает ИА PrimaMedia.



Командующий ТОФ вручил кортики лучшим выпускникам ТОВВМУ во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Информацию о возможной отставке главкома ВМФ Владимира Королева периодически можно увидеть в СМИ. По всей видимости, такие сведения появляются из-за увеличения числа происшествий на кораблях и других проблемах.

Следует отметить, что должность главнокомандующего ВМФ смело можно назвать "расстрельной" — более проблемное заведование и в Вооруженных силах России, и в стране в целом найти, наверное, сложно. Проблемы промышленности и не всегда равномерное финансирование сильно осложняют процесс обновления флота, а имеющийся состав по большей части выработал назначенный ресурс и нуждается в ремонте и модернизации.

Одновременно военная операция в САР и ухудшение отношений России и НАТО, приведшего к активизации ВМС НАТО у границ России, вынуждает ВМФ поддерживать высокую активность.

Стоит отметить, что Владимир Королев был назначен на должность главкома Военно-морским флотом России относительно недавно — в апреле 2016 года. До этого Королев занимал пост командующего Черноморского и Северного флотов. Он участник 18 дальних походов на атомных подводных лодках и надводных кораблях.

Сергей Авакянц находится на своей должности дольше остальных командующих флотами ВМФ России — с мая 2012-го, а с учетом стажа и.о. — с октября 2010 года.



Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принимает парад Победы 9 мая. Фото: ИА PrimaMedia

Авакянц, в служебной карьере которого есть и служба на одном из самых активных советских БПК проекта 1134А — "Адмирале Юмашеве" с большим опытом дальних походов и противостояния с ВМС США и их союзников, и ряд других примечательных ступеней, также считается одним из наиболее вероятных кандидатов на высшую флотскую должность.

Справка: Сергей Авакянц Иосифович родился 6 апреля 1958 г. в Ереване в семье офицера Военно-Морского Флота СССР. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (1980 г.), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991 г.), Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (1998 г.), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2007 г.).

Службу проходил на Северном флоте в должностях командира группы управления ракетно-артиллерийской боевой части большого противолодочного корабля "Адмирал Юмашев", командира дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части ракетного крейсера "Адмирал флота Лобов", командира дивизиона ракетно-артиллерийской боевой части, помощника и старшего помощника командира ракетного крейсера "Маршал Устинов". С 1991 по 1996 г. — командир ракетного крейсера "Маршал Устинов".

В октябре 1996 г. назначен заместителем командира, в 1998 г. — начальником штаба — заместителем командира, а в 2001 г. — командиром дивизии ракетных кораблей Северного флота.

С 2004 по 2007 г. — начальник штаба — первый заместитель командира оперативной эскадры Северного флота. В июне 2007 г. стал начальником штаба — первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, а в августе того же года переведен на Тихоокеанский флот на должность командующего Приморской флотилией разнородных сил.

В августе 2010 г. стал начальником штаба — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом.

В мае 2012 г. указом Президента Российской Федерации назначен командующим Тихоокеанским флотом.

Воинское звание "адмирал" присвоено командующему ТОФ Авакянцу Сергею Иосифовичу Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2014 года № 764.

Награжден орденами "За морские заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и многими медалями.

Военно-Морской Флот (ВМФ) является видом Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Он предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.