Прогресс дошел: Вконтакте запускает собственную платежную систему

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Сперва она будет доступна владельцам групп

27 июня, PrimaMedia. Популярная российская соцсеть Вконтакте запускает собственную платежную систему VK Pay, передает ИА PrimaMedia.

Сервис в первую очередь станет доступным для владельцев различных коммерческих групп во Вконтакте. Следом оплачивать услуги смогут все авторизованные пользователи социальной сети через личный кабинет. О нововведениях в интервью РБК рассказал представитель "ВКонтакте".

Окупят разработку вовсе не комиссионные платежи продавцов, а создание на базе новой опции электронной торговой площадки маркетплейс. Заявленная сумма оборотов на ней — 100 млрд рублей в год.

Услуги и товары через площадку пользователям будут предлагать многочисленные партнеры "ВКонтакте". Среди них сервисы по продаже авиа— и ж/д билетов, билетов на концерты и мероприятия, сервисы доставки еды или вызова врача на дом.

Зарабатывать на сервисе разработчики начнут позже, когда торговая площадка соберет многомиллионную аудиторию. До этого момента все платежи не будут облагаться комиссией.

По данным источников РБК доход с сервиса соцсеть все же получит, но с помощь эксклюзивных и очень выгодных контрактов в том числе на рекламу.

Пока известно, что VK Pay будут действовать лимиты на единовременный перевод средств – до 60 000 рублей и месячную сумму транзакций — до 200 000 рублей.

Социальная сеть "ВКонтакте" сегодня насчитывает 97 млн пользователей в месяц.