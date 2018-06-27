Курение запрещено!. Фото: https://pixabay.com

Приморье вошло в число регионов, где запретили продажу вэйпов несовершеннолетним

Краевые законодатели на июньском заседании приняли во втором и третьем чтениях проект закона

27 июня, PrimaMedia. Приморье вошло в число регионов, где запрещена продажа вэйпов несовершеннолетним. Краевые законодатели на июньской сессии приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, что в первом чтении законопроект был одобрен на майском заседании краевого парламента. Инициатива комитета по региональной политике и законности устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. В соответствии с законопроектом, продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Для тех, кто не будет соблюдать установленные ограничения, в приморском законодательстве установят штрафные санкции. В первом чтении депутаты одобрили изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, подготовленному комитетом по региональной политике и законности, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

За продажу вэйпов детям и подросткам в Приморье будут штрафовать

Право составлять административные протоколы предоставляется административным комиссиям и должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченным в сфере в торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Как напомнил заместитель председателя комитета Александр Лось, ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" установлен запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрет потребления табака несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака.

Как отмечают специалисты, никотин является токсичным алкалоидом, содержащимся в листьях табака, поэтому и в других формах так же вреден для здоровья несовершеннолетних, как и табак. Кроме того, использование электронных систем доставки никотина с никотиносодержащей жидкостью косвенно влияет на формирование у несовершеннолетних привычки потребления сигарет, так как имитирует процесс курения.

Поскольку на федеральном уровне запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним пока не установлено, регионы самостоятельно вводят подобные ограничения. Соответствующие законы приняты, например, в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

За продажу вэйпов детям и подросткам в Приморье будут штрафовать

08 июня, 20:00

Приморье введет запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

31 мая, 17:50

Приморский краевой наркодиспансер пообещал помощь желающим бросить курить

30 мая, 15:20

Врачи призвали приморцев не оставлять попыток бросить курить

30 мая, 13:15

Круглый стол «Табак и болезни сердца» посвятят в Приморье Всемирному дню без табака

28 мая, 14:10

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

18:00

СМИ назвали новый объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье

17:15

Столица авиастроения Приморья осталась без главы

15:45

На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

01:35

Теневое "сокращение" может ожидать почти 500 работников почты на ДВ
Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia