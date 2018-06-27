Приморье вошло в число регионов, где запретили продажу вэйпов несовершеннолетним

Курение запрещено!. Фото: https://pixabay.com

Краевые законодатели на июньском заседании приняли во втором и третьем чтениях проект закона

27 июня, PrimaMedia. Приморье вошло в число регионов, где запрещена продажа вэйпов несовершеннолетним. Краевые законодатели на июньской сессии приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, что в первом чтении законопроект был одобрен на майском заседании краевого парламента. Инициатива комитета по региональной политике и законности устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. В соответствии с законопроектом, продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Для тех, кто не будет соблюдать установленные ограничения, в приморском законодательстве установят штрафные санкции. В первом чтении депутаты одобрили изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, подготовленному комитетом по региональной политике и законности, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

Право составлять административные протоколы предоставляется административным комиссиям и должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченным в сфере в торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Как напомнил заместитель председателя комитета Александр Лось, ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" установлен запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрет потребления табака несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака.

Как отмечают специалисты, никотин является токсичным алкалоидом, содержащимся в листьях табака, поэтому и в других формах так же вреден для здоровья несовершеннолетних, как и табак. Кроме того, использование электронных систем доставки никотина с никотиносодержащей жидкостью косвенно влияет на формирование у несовершеннолетних привычки потребления сигарет, так как имитирует процесс курения.

Поскольку на федеральном уровне запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним пока не установлено, регионы самостоятельно вводят подобные ограничения. Соответствующие законы приняты, например, в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.