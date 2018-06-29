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Некому лечить: дефицит кадров в российской онкологии достиг 80%

Это существенно усложняет работу специализированных центров

29 июня, PrimaMedia. Новые онкологические центры в России не могут работать на полную мощность. Для лечения пациентов попросту нет людей. Дефицит кадров в сфере онкологии в некоторых регионах достигает 80%, передает ИА AmurMedia. О ситуации в сфере здравоохранения рассказал директор национального исследовательского центра онкологии им. Н. Петрова Алексей Беляев. По его словам, в такой ситуации пациенту не помогут ни новые центры, ни наличие дорогой и современной техники.

"Если мы посмотрим на регион Северо-Запада, то увидим дефицит от 60-80% патоморфологов и 30-40% радиологов. Немногим, но лучше ситуация с хирургами", — заявил он на пресс-конференции в Великом Новгороде.

"В Калининградской области построена отличная патоморфологическая лаборатория, но нет гистохимии и молекулярной диагностики, из-за нехватки специалистов. Такая же ситуация в Пскове", — приводит слова главного онколога ТАСС.

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