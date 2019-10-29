101 год ВЛКСМ: приморский комсомол в воспоминаниях советской молодежи

Вручение комсомольских билетов. Фото: Виктор Непомнящих

Легендарная молодежная организация отмечает день рождения (ФОТО)

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) отмечает сегодня, 29 октября, 101 год со дня основания. Особенно уместно вспомнить о комсомоле сегодня, когда возрождаются многие его традиции, например, стройотряды и вожатское движение. ВЛКСМ "пал" с распадом Советского Союза, но для настоящих комсомольцев он жив и по сей день. Много приморских комсомольцев вносило свою лепту в развитие региона. РИА PrimaMedia решило вспомнить тех людей, кто в незапамятные времена строил Приморье, и для кого комсомол стал частью жизни.

С чего начинался комсомол

Комсомольская организация краевой столицы ведет свою историю с середины 1917 года – с момента создания Владивостокского Союза Молодежи, организаторами которого стали молодые рабочие. Однако в 1918 году этот Союз захватили анархисты, меньшевики и эсеры; тогда он был переименован в Интернациональный Союз.

В феврале 1920 года создается инициативная группа для борьбы с влиянием анархистов на молодежь Владивостока. Эта же группа и организовала комсомольскую ячейку, которая к концу июня насчитывала более 100 активистов. В этом же году Союз молодежи стал называться Коммунистическим. У Союза появилась своя программа и устав Революционного Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ).



Первый секретарь РК ВЛКСМ В. Захаров поздравляет вступающего в комсомол, Фото с места события из других источников. Автор фото: Юрий Меринов

20 февраля 1921 года прошла I Владивостокская общегородская конференция рабочей молодежи, итогом которой стало решение о непосредственном участии комсомольцев в устройстве труда и быта молодых, охране здоровья, налаживании питания подростков, борьбе с беспризорностью.

За время существования комсомола молодежь проводила массовые субботники, участвовала в борьбе с интервентами и белогвардейцами, организовывала шефство над кораблями Тихоокеанского флота, проводила конференции и семинары, участвовала в ударных комсомольских стройках, организовывала культурные и образовательные мероприятия.

Ударные всесоюзные и краевые стройки

Многие известные люди Владивостока в те времена были комсомольским активом, участвующим в жизни города и края.

— Для меня комсомол – это моя судьба, — признается главный коммунист Владивостока, депутат Законодательного собрания Приморья от партии КПРФ Владимир Беспалов. – Я вступил в комсомол в 14 лет и на протяжении 19-ти лет участвовал в жизни молодежного движения. В школе я уже был заместителем секретаря комитета комсомола. С благодарностью вспоминаю те годы, они были наполнены определенным смыслом, был живой интерес.



Комсомолец Владимир Беспалов, Фото с места события из других источников. Автор фото: Владимир Беспалов

Позже Владимир Беспалов стал первым секретарем Дальнереченского горкома, несколько лет работал на заводе "Аскольд", в том числе – заместителем секретаря комитета. Когда главный коммунист Владивостока работал завотделом рабочей сельской молодежи, он курировал всесоюзные ударные комсомольские стройки. Вместе с молодежью строил Приморье: бывал в Дальнегорске на объединении "Бор", на рисовых инженерных системах вокруг озера Ханка, в пионерском лагере "Океан", на приморской ГРЭС — это все были ударные стройки – всесоюзные и краевые.



Комсомольский актив Дальнереченска, 1978 год, Фото с места события из других источников. Автор фото: Владимир Беспалов

— Мы отправляли в то время людей и на строительство БАМа. В стройотрядах работало несколько сот молодых людей одновременно, — комментирует Владимир Беспалов. — Я горд тем, что в организации работы ударных строек есть и мой вклад. Будучи комсомольцем, я два года работал в строительном отряде "Бумеранг": мы строили в селах деревянные двухквартирные дома, детские сады. Всегда было очень интересно, и это помогало пополнить семейный бюджет, а в студенческие годы – приодеться.

Хорошо помнит всесоюзную ударную стройку и заместитель председателя Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Непомнящих, возглавлявший в 1967-ом году пост первого секретаря Пожарского райокома комсомола.

— Мы проводили дни и ночи на строительстве Приморской ГРЭС. Участвовали во всесоюзной ударной стройке люди около ста национальностей, — вспоминает Виктор Непомнящих. — У нас было порядка 30-ти комсомольских молодежных бригад, и каждое утро начиналось с подъема флага в честь той бригады, которая заняла первое место в темпах строительства.



На месте строительства Приморской ГРЭС до сих пор стоит камень, установленный советской молодежью, Фото с места события из других источников. Автор фото: Виктор Непомнящих

Культпросвет Приморья

В Приморье проходили не только ударные стройки, но и культурно-массовые мероприятия и даже фестивали с участием тогдашних "звезд". Первый секретарь Пожарского райкома комсомола занимался организацией культурных мероприятий в районе.

— В 1968 году я привез на поезде три вагона артистов из дворца им. Ленина во Владивостоке в Лучегорск. Мы проводили четырех-пятидневный Большой молодежный фестиваль. В 1969 году гостями нашего фестиваля стали Френкель, Кобзон и Шаферан. Вечер встречи известных артистов с комсомольским активом затянулся до шести часов утра, — вспоминает Виктор Непомнящих. – Мы пели с ними песни, даже фортепиано в столовую принесли, поскольку Дом культуры не мог вместить всех желающих спеть вместе с артистами.



Колонна участников фестиваля молодежи Приморья во Владивостоке, Фото с места события из других источников. Автор фото: Юрий Меринов

Комсомол был, есть и будет

Виктор Непомнящих отмечает, что в 60-е годы прошлого века наблюдался редчайший подъем молодежного движения. Тогда появился лозунг комсомольцев Лучегорска "Раньше думай о Родине, а потом о себе", позже этот призыв разошелся по всей стране.

Заместитель председателя Совета ветеранов подчеркнул, что тогда комсомольцы не думали о карьере и деньгах. Первым секретарем он получал 90 рублей в месяц — по тем времена с голоду не умрешь, но и не разгуляешься. А его жена получала 70 рублей, работая пионервожатой в средней школе.

— Нынешняя молодежь совсем другая, она гораздо развитей, — отмечает Виктор Непомнящих. – В наши времена только-только появились бобинные магнитофоны, и мы подпольно слушали песни Высоцкого. У нынешней молодежи больше информации, больше возможностей познать что-либо.



Вручение комсомольских билетов, Фото с места события из других источников. Автор фото: Виктор Непомнящих

Александр Иода, много лет возглавлявший краевой Дом молодежи, а до этого – делегат 13-го съезда комсомола Приморской краевой организации ВЛКСМ, уверен, что патриотично настроенная молодежь есть и сейчас, ей только надо помогать себя правильно реализовывать.

— Культурных мероприятий со времен комсомола меньше не стало, — уверенно заявляет Александр Иода.

Конечно, раньше на базе Дома молодежи обучали комсомольских работников, молодых пионервожатых, секретарей комитетов комсомола, доярок, механизаторов, промышленников. В те времена им давали наставления, учили, как надо работать и решать задачи на местах в районах. Комсомольский актив Владивостока также просвещал своих товарищей: водил в драматический театр им. Горького, давал концерты в краевом Доме молодежи. К сожалению, сейчас такого нет. Но воспитательную, культурную и досуговую программу для жителей районов предлагают в Доме молодежи и сегодня: приглашают на концерты и сами ездят в муниципалитеты на выступления.



Комсомольско-молодежная бригада по заготовке кормов, Фото с места события из других источников. Автор фото: Юрий Меринов

Сегодня наследует традиции комсомола Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Этот Союз организует молодежь, его члены очищают пляжи на острове Русский, участвуют в проведении Рокады (прим. ред. Рокада — поиск воинских захоронений, восстановление могил). Комсомольцы нового времени не чураются участия в политических акциях: пикетах, митингах, демонстрациях 1 мая и 7 ноября.



Праздничный концерт коллективов Дома молодежи на встречах комсомольцев, Фото с места события из других источников. Автор фото: Анжелика Николаева

Комсомольцы разных поколений со всех уголков Приморья собираются традиционно 29 октября, чтобы отметить свой праздник: вспоминают товарищей, возлагают цветы на могилы людей, которых уже нет рядом, проходят с митингами по улицам города, а после собираются за чашкой чая и ностальгируют. Комсомольские воспоминания – у каждого свои, но для всех они – возвращение в собственные юность и молодость, в годы, когда "деревья были большими": положительные, яркие, эмоциональные. И каждый из тех молодых энтузиастов верит, что комсомол был, есть и будет жить, в том числе – в их памяти.

29.10.2019