Приморцы прагматично запали на дорогие смартфоны

Средняя цена купленного в крае гаджета - 17,5 тысяч рублей, по России – 15 тысяч рублей
Бизнес 09:35
Евгения Сысоева. Фото: Пресс-служба МТС

Жители Приморского края по сравнению с жителями других регионов страны предпочитают покупать более дорогие гаджеты — продажи премиальных линеек смартфонов выросли за год на 80%. При этом каждый второй проданный в крае смартфон — от китайского производителя Huawei, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные МТС.

Кроме того, в 2018 году жители Приморья чаще, чем в 2017-м, оплачивали покупки целиком – динамика продаж смартфонов, купленных в кредит, сократилась в три раза по сравнению с 2017 годом. При этом кредиты без переплаты остаются в сети МТС популярными при покупке премиальных моделей смартфонов.

В целом же очень плохим оказался минувший год для телефонов стоимостью ниже 10 тысяч рублей — их продажи упали на 22%.

Как отметила на своей странице в Facebook директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева, дешевые гаджеты не способны работать с современным цифровым контентом.

"Эти смартфоны медленно работают из-за слабой начинки. Качественное фото не сделаешь, в Instagram не выложишь, в онлайн-игру не поиграешь", – написала Евгения Сысоева.

Мобильные гаджеты стоимостью выше 40 тысяч рублей, напротив, сделали резкий скачок, их продажи выросли на 80% в 2018 году. Самым популярным брендом, покупаемым в салонах МТС, стали смартфоны от китайского производителя Huawei, в тройку лидеров по продажам также вошли смартфоны компаний Samsung (второе место) и Apple.

Драйвером роста интереса приморцев к более солидным смартфонам, комментирует Евгения Сысоева, стало распространение и расширение функционала таких инструментов как запушенная в в розничной сети МТС подписка, кэшбэк с улучшенными условиями и программа trade-in, которая позволяет выгодно сдать старое устройство и со скидкой приобрести новый гаджет.

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8 февраля, 15:30
Приморцы прагматично запали на дорогие смартфоны
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