Минобороны научит офицеров не брать "на лапу"

Ведомство разработало методичку антикоррупционной направленности
Общество 12:05
Тематическое изображение. Фото: Денис Таушканов

Минобороны разработало методические рекомендации для должностных лиц ведомства по профилактике коррупции. Правила составлены не только для офицеров, но и гражданского персонала, и будут закреплены ведомственным приказом, рассказали "Известиям" в МО.

Документ детально описывает разные виды взяток — от денег до различных материальных ценностей и всевозможных услуг. Разработчики рекомендаций доводят до сведения военнослужащих и гражданских работников ведомства, что взятка может иметь "завуалированную форму". К таковым относят заключение фиктивных договоров с выплатой зарплаты взяточнику или его родственникам, оплату товаров по завышенной стоимости, снижение процентов по кредиту и "случайный" выигрыш в казино.

Ведомство рекомендует обращать внимание на жесты и мимику потенциального взяткодателя, его намеки на "возможность решения спорного вопроса в другой обстановке". Рекомендуется вести прием посетителей в присутствии других лиц и избегать "опрометчивых высказываний", которые могут трактоваться как согласие на получение взятки. При этом со стола надо убрать все "документы и предметы, под которые можно незаметно положить деньги".

При обнаружении подложенной взятки рекомендуется обращаться с ней не менее осторожно, чем со взрывным устройством. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестный сверток. Необходимо ограничить доступ в кабинет для посторонних лиц и проинформировать о находке вышестоящего начальника и правоохранительные органы.

Минобороны рапортовало, что уровень коррупционной преступности удалось уменьшить за два года на 12%. Факты дачи и получения взяток были зафиксированы в частях тыла, ВДВ, Западном и Восточном военных округах и на Северном флоте.

Почти половину всех коррупционных преступлений составили факты мелкого взяточничества даже на уровне командиров ротно-батальонного звена. Взводные брали мзду за освобождение от исполнения обязанностей военной службы, предоставление увольнений и отпусков, решение служебно-бытовых вопросов.

Егор Тараруев

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