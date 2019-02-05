Конец "поверочному рабству": россиян избавят от необходимости проверять водомеры

Ситуация со счетчиками сейчас вывернута наизнанку, заявил глава Росстандарта
Общество 12:20
Водомеры. Фото: Валерия Кузора

Россиян пообещали избавить от необходимости заботиться о поверке счетчиков. По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, ситуация с водомерами сейчас вывернута наизнанку — люди обязаны их устанавливать, платить за потребление ресурса и беспокоиться о поверке.

Росстандарт готовится внести законопроект, который переложит бремя заботы о приборах учета с потребителя на поставщика. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете". Он выразил убежденность, что проверять приборы учета должны не владельцы жилья, а соответствующие службы.

"Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", — заявил Абрамов.

Он пояснил, что Росстандарт инициирует поправки совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития, "которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов".

Абрамов уточнил, что в случае принятия законопроекта, от собственников будет требоваться только одно — обеспечить доступ к счетчикам в квартире специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Отмечается, что необходимость поверки приборов учета дает обширное поле для деятельности мошенников. Те ходят по квартирам и запугивают жильцов, уверяя, что их приборы неисправны, придется платить штраф, а воду отключат. После этого мошенники предлагают за "умеренную плату" проверить водомеры или заменить их на новые.

Ольга Толмачева

счетчик, прибор учета

Пришло предписание поменять счетчик? Не спешите выполнять! – Хабаровский ЦСМ

4 февраля, 17:35

Идеальный грамм своими глазами, или что измеряет Хабаровский ЦСМ

28 января, 16:10

Правительство отказалось вводить социальную норму электропотребления

24 января, 13:00
Алексей Козицкий – краевым чиновникам: Не осваивать деньги, а решать вопросы!
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia