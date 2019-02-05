Конец "поверочному рабству": россиян избавят от необходимости проверять водомеры

Ситуация со счетчиками сейчас вывернута наизнанку, заявил глава Росстандарта

Водомеры. Фото: Валерия Кузора

Россиян пообещали избавить от необходимости заботиться о поверке счетчиков. По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, ситуация с водомерами сейчас вывернута наизнанку — люди обязаны их устанавливать, платить за потребление ресурса и беспокоиться о поверке.

Росстандарт готовится внести законопроект, который переложит бремя заботы о приборах учета с потребителя на поставщика. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете". Он выразил убежденность, что проверять приборы учета должны не владельцы жилья, а соответствующие службы.

"Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", — заявил Абрамов.

Он пояснил, что Росстандарт инициирует поправки совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития, "которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов".

Абрамов уточнил, что в случае принятия законопроекта, от собственников будет требоваться только одно — обеспечить доступ к счетчикам в квартире специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Отмечается, что необходимость поверки приборов учета дает обширное поле для деятельности мошенников. Те ходят по квартирам и запугивают жильцов, уверяя, что их приборы неисправны, придется платить штраф, а воду отключат. После этого мошенники предлагают за "умеренную плату" проверить водомеры или заменить их на новые.

Ольга Толмачева