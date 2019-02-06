Еще один мусоросжигательный завод хотят построить в Приморье

В Арсеньеве предлагают построить сначала завод по переработке макулатуры, а потом и по сжиганию отходов

Мусоросжигательный завод. Фото: ИА PrimaMedia

Мусоросжигательный завод может разместиться в Арсеньеве на промышленной площадке ПАО "Аскольд", сообщает ИА PrimaMedia. Он должен появиться после того, как будет построен завод по переработке макулатуры. На реализацию задуманного инвестор готов потратить 2,5 млрд рублей, но бизнесмены просят преференции территории опережающего развития.

Во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с представителями бизнеса в начале февраля главу региона попросили рассмотреть возможность размещения завода по переработке макулатуры, как якорного проекта создания ТОР на территории Арсеньевского городского округа.

По словам исполнительного директора ПАО "Аскольд" Андрея Семенова, статус моногорода себя не оправдал и не привлек потенциальных бизнесменов. Целесообразней создать в Арсеньеве ТОР со всеми соответствующими преференциями для компаний.

— В настоящее время собственник предприятия предпринимает шаги по диверсификации производства и организации бизнеса, не связанного с гособоронзаказом, что позволит использовать промышленную площадку ПАО "Аскольд", как бизнес инкубатор для малого и среднего предпринимательства, и приведет к созданию новых рабочих мест. Одним из приоритетных направлений является строительство завода по переработке макулатуры, как дальнейшее развитие – строительство мусоросжигательного завода по безотвальной технологии. Общий объем инвестиций, которые планирует вложить инвестор – порядка 2,5 млрд рублей. Предполагается, что реализация проектов позволит создать 250 рабочих мест только в основном производстве, — отметил Андрей Семенов.

Глава региона, как утверждают присутствовавшие на встрече, позитивно отнесся к предложению исполнительного директора предприятия. В администрации края уточнили, что краевые власти идею строительства завода по переработке макулатуры полностью поддерживают. Сегодня в Приморье все отходы идут на захоронение, тогда как весь прогрессивный мир переходит на сортировку и переработку мусора в полезные фракции, предназначенные для повторного использования.

Напомним, единственный мусоросжигательный завод на территории Приморья — владивостокский "Спецзавод №1" — был закрыт в августе 2018 года. Первое время туда водили экскурсии и даже появлялись версии, что здание предприятия могут превратить в арт-объект. История с его закрытием тянулась несколько лет., тема поднималась даже во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2017 года. Тогда глава государства дал поручение разобраться с заводом, отметив, что Владивосток слишком далеко находится от столицы, что регион весьма криминальный, и не все процессы идут, так как задумывалось.

15 января 2019 года во время заседания комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству вице-мэр Александр Юров сообщил, что краевые власти, которые вскоре примут в собственность МУПВ "Спецзавод №1", планируют возобновить работу мусоросжигательного завода. По его словам, если предприятие не запустить, в краевой столице появятся горы мусора. Правда через несколько часов его заявление опровергла директор департамента ЖКХ Приморского края Елена Пархоменко, которая заявила, что завод никто запускать не планирует.

25 января губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о выделении 95 млн рублей на так называемую "мусорную реформу". Глава региона осмотрел мусороперерабатывающий комплекс и мусорный полигон на улице Холмистой и провел совещание по организации обращения с ТКО. Средства пойдут на завершение второй линии сортировки, на устройство новой площадки и запуск сортировочного завода, который расположен на острове Русский и бездействует с момента постройки в 2012 году.

Как отметил представитель МУП "Спецзавода №1" Сергей Лазарев, временная площадка необходима до тех пор, пока не построят 3-ю карту полигона. Это позволит не допустить сбоев по утилизации городского мусора. На сегодняшний день на полигон, расположенный на улице Холмистая, поступает до 750 тонн бытовых отходов.