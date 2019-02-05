Мэрия Владивостока вновь ищет подрядчика для отлова бездомных животных

Городские власти пытаются найти исполнителя вот уже несколько лет

Бездомные щенки. Фото: pixabay.com

За вылов бездомных собак и кошек мэрия Владивостока готова заплатить в 2019 году более 10,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. За эти деньги компания, выигравшая тендер, должна будет заниматься учетом безнадзорных животных, их лечением и пристройством в добрые руки. Всего за конца года должны отловить 1267 животных, в среднем содержание каждого специалисты оценили в 7,7 тысяч рублей.

На сайте государственных закупок во вторник, 5 февраля, появился тендер согласно которому исполнитель должен иметь пункт временного содержания с вольерами для животных, а также боксами, где они будут проходить десятидневный карантин. Должны быть организованы помещения для приготовления кормов, ветеринарный кабинет и склад для еды. Предполагается, что территория будет защищена высоким забором.

Что немаловажно, в условиях прописано: при отлове безнадзорных животных нельзя применять к ним жестокость, использовать оружие и производить их вылов на глазах у детей.

Как только бывший житель улицы попадет на территорию передержки, ему необходимо провести обследование, после чего его ожидает карантин. Травмированным особям помощь будет оказываться в течение трех часов после отлова, а агрессивные будут изолированы от остальных животных. Здесь же оговорен пункт про эвтаназию бездомных кошек и собак. Животных будут усыплять в случае если: у него есть травмы не совместимые с жизнью, опасные заболевания, а также ярко выраженная агрессия к человеку. При этом убивать здоровое животное исполнителю запрещено.

Есть в контракте и пункт про домашних животных. Если в руки исполнителю попадает животное с ошейником, регистрационным знаком или чипом, он должен в течение трех суток уведомить владельца о его питомце. Животное обязаны вернуть хозяину в тот же день, когда владелец обращается в организацию за своим питомцем.

Предполагается, что контракт будет заключен на год. Проводиться аукцион будет 25 февраля.

Напомним, закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных", принятый депутатами краевого парламента на сентябрьской сессии в 2014 году, обязал органы местного самоуправления осуществлять отлов безнадзорных животных, вести их транспортировку, учет, содержание, вакцинацию, утилизацию биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, а также возврат владельцам отловленных безнадзорных животных. Его обсуждение в свое время вызвало бурю негодования в обществе, защитники животных проводили митинги и пикеты. С другой стороны, отсутствие какой-либо работы в этом направлении ранее привело к тому, что некоторые граждане решили бороться с бездомной живностью своими методами. В Приморье появились так называемые догхантеры.

Стоит отметить, что с того времени мэрия Владивостока регулярно объявляла закупки на проведение этих работ, однако исполнитель так и не был найден. Например в начале 2018 года администрация города предлагала за организацию отлова и содержания безнадзорных животных заплатить более 6,4 млн рублей. К августу, когда был вновь объявлен аукцион, сумма его возросла до 10,5 млн рублей, но желающие принять в нем участие так и не появились.