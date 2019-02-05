Таможня арестовала в порту Владивостока внедорожники, ввезенные под видом запчастей

Общество 5 февраля, 19:30
Судно с машинами из Японии. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская таможня задержала партию автомобилей из Японии — шесть внедорожников и два грузовика общей стоимостью более 11 млн рублей, ввезенных под видом автозапчастей, сообщает ИА PrimaMedia.

Полностью укомплектованные автомобили были обнаружены при выгрузке судна в порту Владивостока. Узлы и агрегаты (двигатель, рама с элементами ходовой части на колесах, с кузовом) собраны заводским способом. Тормозная, гидравлическая системы исправны, уточнили в пресс-службе Владивостокской таможни.

В документах, поданных в таможню, автомобили указаны как запасные части транспортных средств. Таким образом, перевозчик представил в таможенный орган недостоверные сведения о ввезенных автомобилях. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Товар арестован.

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