Капитана-браконьера осудили в Приморье за незаконный вылов краба

Как установил суд, команда рыболовной шхуны успела наловить морских ракообразных на 700 тысяч рублей

Краб. Фото: ИА PrimaMedia

Капитан рыболовной шхуны признан виновным Лазовским районным судом в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного плавающего транспортного средства, совершенная с использованием своего служебного положения, причинившая особо крупный ущерб"), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию прокуратуры Приморского края. Ущерб, который браконьерский промысел нанес государству, суд оценил почти в 700 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу.

Как было установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в районе бухты Каплунова Японского моря. Фигурант, являясь должностным лицом — капитаном рыболовной шхуны, — используя свое служебное положение, дал указание своим подчиненным осуществить добычу краба.

С помощью установленного на судне специального оборудования (дизельная выборочная машина, мальгогер и др.) был незаконно осуществлен вылов особей краба камчатского, краба волосатого, краба-стригуна опилио, чем причинен экологический ущерб на общую сумму свыше 692 тысяч рублей.

Незаконные действия выявлены и пресечены сотрудниками Пограничного управления УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств) к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании экологического ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.