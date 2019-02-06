Приморцы приняли участие в студенческих соревнованиях по кикбоксингу в Омске

Состязания стали также отборочными на чемпионат Европы в Хорватии
Спорт 10:55
Всероссийские соревнования по кикбоксингу "Чемпионат и первенство среди студентов". Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

Всероссийские соревнования по кикбоксингу "Чемпионат и первенство среди студентов" прошли с 31 января по 3 февраля на "Омском велотреке". В дисциплинах: "фулл-контакт", "К1", "лайт-контакт" и "поинтфайтинг" приняли участие около 300 спортсменов из 30 вузов России. Соревнования стали также отборочными на чемпионат Европы в Хорватии, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Приморский край представляла команда из 11 человек из Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени Г.И. Невельского и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса под руководством.

Приморская сборная по кикбоксингу

Приморская сборная по кикбоксингу. Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

Особенно отличился на чемпионате приморец Максим Черненко, кроме первого места, он взял спецприз.

Также первые места завоевали Магомед Магомедов, Никита Чурганов, Ильяз Казимов, Роман Логиновских. Вторые места заняли Фёдор Давлетшин, Кирилл Гаврик и Даниил Жеребцов. Третьи места получили Вусал Рустамов и Кирилл Аверьянов.

Президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин отметил высокий результат спортсменов и пожелал победителям успехов в дальнейших соревнованиях, а призёрам – готовиться к грядущим победам.

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