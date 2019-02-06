Сбербанк рассказал, в каких случаях возвращает деньги, украденные мошенниками

По каждому случаю мошеннического списания проводится расследование
Общество 11:30
Сбербанк. Фото: Мария Бородина

Сбербанк рассказал, когда возвращает клиентам деньги, украденные мошенниками. По каждому случаю проводится подробное расследование, а все сомнения и спорные ситуации трактуются в пользу клиентов, сообщили в Сбербанке (12+).

"Мы проводим расследование по каждому подобному факту. И если есть хоть какой-то намек, что человек мог потерять деньги в связи со спорной ситуацией, либо в связи с тем, что наши сотрудники в call-центре отреагировали на 1-2 секунды позже требуемого — банк возвращает деньги и делает это достаточно быстро", — рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он сообщил, что Сбербанк от деятельности хакеров, ничего не теряет, а вот клиенты все еще теряют деньги, пусть даже чаще небольшие. По его словам, мошенничество в этом случае, в основном, связано с использованием методов социальной инженерии — когда люди расстаются с деньгами добровольно под воздействием убедительных доводов злоумышленников. Доля таких случаев в общей массе мошенничеств составляет 85-87%, уточнил Кузнецов.

"Противостоять этому очень трудно. Например, если человек сам отдает деньги, говорит о том, что знал, что это мошенник, и, как выясняется, просто хотел посмотреть, получится ли у злоумышленника закончить свои мошеннические действия", — рассказал представитель Сбербанка.

Какие именно деньги теряют люди он сообщить отказался, подчеркнув, что есть однозначный тренд — на уменьшение сумм. При этом, число мошенников, практикующих методы социальной инженерии продолжает расти.

Кузнецов отдельно подчеркнул: Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит сообщать данные по карточкам. Он пояснил, что многие люди верят, что им звонят из Сбербанка и по телефону предлагают якобы перевыпустить карту.

Ольга Толмачева

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