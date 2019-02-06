Партия проконтролирует реализацию «мусорной реформы» в Приморье

"Единая Россия" обеспечит партийный и общественный контроль на всех этапах реализации "мусорной реформы" в Приморье, начиная от обсуждения территориальных схем размещения отходов и заканчивая установкой веб-камер на полигонах ТКО. Как заявила первый заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Государственной думы Ольга Баталина, эти вопросы зафиксированы в резолюции по итогам селекторного совещания партпроекта "Чистая страна" на тему "Переход регионов на новую систему обращения с отходами", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.
Она назвала также недопустимой ситуацию с начислением двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. "Ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов – важнейшая партийная задача", — заявила Ольга Баталина, отметив, что партия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой подключиться к этой работе.
Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к снижению платежа по основной услуге. "Проведенный мониторинг продемонстрировал, что у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой", — пояснила первый замсекретаря Генсовета ЕР.
Председатель Законодательного собрания Приморского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Ролик в свою очередь сообщил, что новый федеральный проект, который ему поручено возглавить в Приморье в качестве координатора, направлен на решение всех экологических проблем в городах, районах, населенных пунктах, в том числе на отдаленных территориях.
"Что сегодня волнует жителей? Это чистая вода, чистый воздух, несанкционированные свалки, цивилизованное обращение с отходами, восстановление лесов и природных территорий. Поэтому проект направлен на выявление этих проблем и их решение совместно с органами федеральной, региональной и местной власти. Работы очень много. Сейчас идет формирование общественного совета, поэтому приглашаю заинтересованных граждан, жителей края принять участие в этой большой и нужной обществу работе", — сказал Александр Ролик.
Комментируя решения партии по контролю за реформой в сфере обращения с мусором, секретарь приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева отметила, что до апреля 2019 года Приморский край должен полностью перейти на новую модель управления ТКО. И задача партийного проекта "Чистая страна" на данном этапе – объединить усилия всех заинтересованных сторон: органы власти, общественные организации, ученых, экоактивистов, инициативных граждан.
"Приморцы должны понимать, что происходит на их земле и участвовать в обсуждении важных для края проблем. Одной из них, безусловно, является проблема, связанная со сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. На некоторых отдаленных территориях она стоит настолько остро, что в одиночку жителям этих территорий ее не решить", — подчеркнула Талабаева, призвав однопартийцев активнее включаться в работу проекта.