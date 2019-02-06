Партия проконтролирует реализацию «мусорной реформы» в Приморье

На эту задачу будет направлена работа нового партпроекта «Чистая страна», который возглавил спикер краевого парламента Александр Ролик
Общество 15:30
Председатель ЗС ПК Александр Ролик, секретарь приморского отделения ЕР Людмила Талабаева, депутат ЗС ПК Юрий Корсаков. Фото: пресс-служба партии ЕР

"Единая Россия" обеспечит партийный и общественный контроль на всех этапах реализации "мусорной реформы" в Приморье, начиная от обсуждения территориальных схем размещения отходов и заканчивая установкой веб-камер на полигонах ТКО. Как заявила первый заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Государственной думы Ольга Баталина, эти вопросы зафиксированы в резолюции по итогам селекторного совещания партпроекта "Чистая страна" на тему "Переход регионов на новую систему обращения с отходами", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Она назвала также недопустимой ситуацию с начислением двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. "Ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов – важнейшая партийная задача", — заявила Ольга Баталина, отметив, что партия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой подключиться к этой работе.

Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к снижению платежа по основной услуге. "Проведенный мониторинг продемонстрировал, что у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой", — пояснила первый замсекретаря Генсовета ЕР.

Председатель Законодательного собрания Приморского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Ролик в свою очередь сообщил, что новый федеральный проект, который ему поручено возглавить в Приморье в качестве координатора, направлен на решение всех экологических проблем в городах, районах, населенных пунктах, в том числе на отдаленных территориях.

"Что сегодня волнует жителей? Это чистая вода, чистый воздух, несанкционированные свалки, цивилизованное обращение с отходами, восстановление лесов и природных территорий. Поэтому проект направлен на выявление этих проблем и их решение совместно с органами федеральной, региональной и местной власти. Работы очень много. Сейчас идет формирование общественного совета, поэтому приглашаю заинтересованных граждан, жителей края принять участие в этой большой и нужной обществу работе", — сказал Александр Ролик.

Комментируя решения партии по контролю за реформой в сфере обращения с мусором, секретарь приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева отметила, что до апреля 2019 года Приморский край должен полностью перейти на новую модель управления ТКО. И задача партийного проекта "Чистая страна" на данном этапе – объединить усилия всех заинтересованных сторон: органы власти, общественные организации, ученых, экоактивистов, инициативных граждан.

"Приморцы должны понимать, что происходит на их земле и участвовать в обсуждении важных для края проблем. Одной из них, безусловно, является проблема, связанная со сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. На некоторых отдаленных территориях она стоит настолько остро, что в одиночку жителям этих территорий ее не решить", — подчеркнула Талабаева, призвав однопартийцев активнее включаться в работу проекта.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Площадка для хранения мусора в пригороде Владивостока увеличится почти вдвое

Власти Приморья попытаются реанимировать комплекс ТБО, который строили к саммиту АТЭС

Приморский край не торопится присоединяться с всероссийскому экопротесту

Единая Россия партия мусор, свалка

На получение партийных грантов претендуют 6 тысяч соцпроектов «первичек» «Единой России»

5 февраля, 13:10

Конкурс-флешмоб «Наш дворик» стартовал в Приморье

4 февраля, 11:00
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia