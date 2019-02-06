Партия проконтролирует реализацию «мусорной реформы» в Приморье

На эту задачу будет направлена работа нового партпроекта «Чистая страна», который возглавил спикер краевого парламента Александр Ролик

Председатель ЗС ПК Александр Ролик, секретарь приморского отделения ЕР Людмила Талабаева, депутат ЗС ПК Юрий Корсаков. Фото: пресс-служба партии ЕР

"Единая Россия" обеспечит партийный и общественный контроль на всех этапах реализации "мусорной реформы" в Приморье, начиная от обсуждения территориальных схем размещения отходов и заканчивая установкой веб-камер на полигонах ТКО. Как заявила первый заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Государственной думы Ольга Баталина, эти вопросы зафиксированы в резолюции по итогам селекторного совещания партпроекта "Чистая страна" на тему "Переход регионов на новую систему обращения с отходами", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Она назвала также недопустимой ситуацию с начислением двойных платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. "Ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов – важнейшая партийная задача", — заявила Ольга Баталина, отметив, что партия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой подключиться к этой работе.

Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к снижению платежа по основной услуге. "Проведенный мониторинг продемонстрировал, что у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой", — пояснила первый замсекретаря Генсовета ЕР.

Председатель Законодательного собрания Приморского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Ролик в свою очередь сообщил, что новый федеральный проект, который ему поручено возглавить в Приморье в качестве координатора, направлен на решение всех экологических проблем в городах, районах, населенных пунктах, в том числе на отдаленных территориях.

"Что сегодня волнует жителей? Это чистая вода, чистый воздух, несанкционированные свалки, цивилизованное обращение с отходами, восстановление лесов и природных территорий. Поэтому проект направлен на выявление этих проблем и их решение совместно с органами федеральной, региональной и местной власти. Работы очень много. Сейчас идет формирование общественного совета, поэтому приглашаю заинтересованных граждан, жителей края принять участие в этой большой и нужной обществу работе", — сказал Александр Ролик.

Комментируя решения партии по контролю за реформой в сфере обращения с мусором, секретарь приморского регионального отделения "Единой России" Людмила Талабаева отметила, что до апреля 2019 года Приморский край должен полностью перейти на новую модель управления ТКО. И задача партийного проекта "Чистая страна" на данном этапе – объединить усилия всех заинтересованных сторон: органы власти, общественные организации, ученых, экоактивистов, инициативных граждан.

"Приморцы должны понимать, что происходит на их земле и участвовать в обсуждении важных для края проблем. Одной из них, безусловно, является проблема, связанная со сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов. На некоторых отдаленных территориях она стоит настолько остро, что в одиночку жителям этих территорий ее не решить", — подчеркнула Талабаева, призвав однопартийцев активнее включаться в работу проекта.