Партию трепанга в Китай стоимостью 10 млн рублей задержали на таможне

Подозреваемый хотел спрятать мешки с деликатесом в грузовике

Трепанг. Фото: ИА PrimaMedia

Более 300 кг трепанга стоимостью 10 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) у гражданина РФ. Контрабандист готовился вывезти в Китай 112 мешков трепанга, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу пресс-служба ДВТУ.

Сотрудники ДВОТ помешали совершить задуманное, появившись в момент, когда россиянин прятал мешки в полостях грузового автомобиля.

По заключению эксперта, он пытался вывезти за границу 329 кг дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде.

В отношении гражданина РФ ДВОТ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Приготовление к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.